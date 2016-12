10 ani de byron

Anul acesta, pe 1 decembrie, se implinesc nu mai putin de 10 ani de la primul concert byron, iar 10 ani de succes pentru o trupa romaneasca nu sunt putini. M-am gandit ca cel mai potrivit cadou din partea ForeverFolk pentru baieti ar fi sa povestesc un pic cum a ajuns trupa byron in viata mea si cum v-as sfatui sa o lasati sa intre si in viata voastra.

Nu i-am ascultat pe baieti de 10 ani, dar s-au adunat destui de la primul concert la care eu am ajuns. In 2011, byron hotara sa abordeze lumea online si cum altfel decat printr-un concert dedicat bloggerilor si jurnalistilor din online, concert despre care puteti citi aici. Pana in acel moment ascultasem prea putine piese si initial simtisem ca muzica lor e un pic dificil de ascultat la casti si are nevoie de prea multa atentie in momentul in care o asculti. Asta pana sa vad ce inseamna un concert live. M-au fascinat iremediabil. Trecerea de la un concert acustic la unul electric a fost perfecta, vocea lui Dan Byron (foto stânga) lega atat de frumos ce minunatii faceau ceilalti incat nu intelegeam cum de am putut rata atata timp o asemenea muzica. byron nu aduce o muzica usoara. Cand ii asculti pentru prima data trebuie sa le acorzi multa atentie pentru ca muzica lor are o anume complexitate. De la versuri la linie melodica, totul este facut cu multa grija, iar live nu ai cum sa nu fii fascinat.

A urmat o alta intalnire atipica cu byron. La teatrul Metropolis in anul 2011 s-a jucat piesa “Nevestele vesele din Windsor” de William Shakespeare , o piesa cu un aport muzical semnat de nimeni altul decat Nicu Alifantis si interpretat de byron. Baietii au fost parte din piesa stand in jurul scenei si realizand un adevarat concert. Recunosc ca nu stiam la ce sa fiu mai atenta: la ei sau la actori?

Poate unul din cele mai simpatice evenimente marca byron la care am asistat a fost chiar o aniversare a lor. 6 ani de existenta s-au marcat printr-un bal mascat in club B52 unde ne-am distrat copios. Atmosfera a fost mai mult de petrecere intre prieteni decat de concert. Au stiut sa ii faca pe toti cei prezenti sa se simta minunat si sa cante alaturi de ei pana tarziu in noapte.

byron a tinut intotdeauna sa aduca un suflu nou in Romania. Sunt atat de multe exemple incat am povesti pana maine si tot nu le-am termina. Concertul din Salina Turda, lansarea albumului 30 seconds of fame/30 de scunde de faima (foto dreapta), concertele Impromptu din gradina Verona, includerea unei voci aparte – Luiza Zan, colaborarea cu Nicu Alifantis, concertele alaturi de Alexandru Andries, colaborarea cu HBO pentru coloana sonora a serialului Ramai cu mine (coloana sonora ce se regaseste prin albumul Melancolic) sau pentru concertul Electric Marching Band alaturi de corul Excelsior Muzica Militara Bistrita si nu in ultimul rand, albumul Eternal Return inregistrat integral in Dublin, Irlanda.

Baietilor nu le-a fost usor sa ajunga pana aici, iar Dan a luptat de la zero pentru aceasta trupa. Au trecut prin momente grele prin pierderea brusca a unui fost membru dar au razbit prin multa munca si ambitie. O poveste impresionanta este chiar povestea infiintarii trupei byron, scrisa de insusi Dan aici. Au fost 10 ani plini si sper ca vor mai urma inca 10 cel putin la fel incarcati de reusite.

Turneu aniversar byron – 10 ani

Baietii sarbatoresc aceasta cifra rotunda printr-o serie de concerte alaturi de fanii lor, iar programul turneului arata cam asa:

21 octombrie, Cluj, Form Space;

29 octombrie, Timișoara, Sala Polivalentă CCIAT;

4 noiembrie, Constanța, Doors Club;

5 noiembrie, Galați, Daily Pub;

11 noiembrie, Iași, Casa de Cultură a Studenților;

12 noiembrie, Bacău, Berăria Valhalla;

18 noiembrie, București, Fratelli Studios;

26 noiembrie, Pitești, Hush Club.

Biletele pentru concerte au prețuri speciale de pre-sale și s-au pus în vânzare pe iabilet.ro (pentru spectacolele de la Brașov, Timișoara, Iași și București) și pe biletmaster.ro (pentru evenimentul de la Cluj).

Povestea mea despre cum a intrat byron in randul muzicienilor mei preferati e doar o “scuza” sa le uram din suflet felicitari baietilor, La multi ani! si multe proiecte la fel de spectaculoase ca pana acum.

Cumpara muzica folk