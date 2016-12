Runaway John with Cezar & Bogdan – Strangers to Our Own Heart

Runaway John a mai fost la noi, în vizită virtuală, când și-a lansat primul videoclip. Pentru că azi, 29 noiembrie, începând cu ora 14:00, Ionuț va fi invitat pe Canapeaua Artiștilor la Kooperativa 2.0., am zis că ar fi frumos să vă mai arătăm ce a mai compus el și mi-au căzut ochii și urechile pe o piesă live de pe albumul său de debut Un-Settling, alături de Cezar și Bogdan.

Dacă vă place piesa Strangers to our own heart, eu zic să vă abonați la pagina noastră, pentru a afla când începe recitalul live pe canapeaua cu magie și muzică faină. Nu de alta, dar Ionuț să în Dublin, așa că nu avem zilnic ocazia să îl aducem în fața dvs. live. Să aveți o zi cu oameni faini și muzici de suflet alături!

