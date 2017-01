Albume folk 2016

Ca de fiecare dată în ultimii ani, fac o listă cu ce albume folk au apărut în anul în curs, iar 2016 nu face excepție. Prima constatare ar fi că este un an foarte sărac, cel mai sărac din ultimii 5 ani cu siguranță. Opt albume și două best of, din care nu știu câte au și timbru ORDA, pentru un total de 10 albume folk. Fără a mai lungi discuția, iată lista albumelor identificate de noi.

1. Adrian Sărmășan – Fata din povești

2. Cezar Giosan – Femeia este singurul meu viciu

3. Dan Pantiș și Camelia Radulian – Oglinzi vol. 2

4. Folk din pana mea vol. 2 (album colectiv)

5. Marius Matache – Alchimie

6. Raluca Cismaru – Transparent

7. Romeo Mocanu – Grâu păzit de maci

8. Ștefania Iacob – Acum știu

De asemenea, au apărut doua best of, Nicu Alifantis – Madame Mon Amour si Vasile Mardare – O gură de folk. Dacă mai aveți informații și despre alte albume folk apărute în 2016, vă rog să ne dați de știre în comentarii sau pe pagina noastră de facebook.

Cumpara muzica folk