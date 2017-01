Piesa anului 2016

Ca de obicei, la început de an, încep să mă gândesc la nominalizările pentru Premiile ForeverFolk 2016. Dacă la album și la eveniment nu am dubii, întrebările rămân pentru cel mai bun artist, cea mai bună piesă și cel mai bun tânăr artist. Așa că vin să vă cer părerea în ceea ce privește nominalizările pentru cele trei categorii. Așa cum am spus, vă cer părerea, decizia finală îmi aparține, iar fiecare părere trebuie să fie argumentată, îmi place mie nu e o argumentație prea solidă.

Piesa anului 2016 trebuie să îndeplinească unul din cele două criterii: 1) să apară pe un album lansat în 2016 (lista completă o găsiți aici) sau 2) să fi fost publicată pe contul oficial al artistului care a compus-o. Pentru celelalte două categorii – cel mai bun artist, cel mai bun tânăr artist – argumentele trebuie să fie mai concrete – un album scos, un premiu câștigat, un turneu serios (nu doar ca număr, ci ca promovare, ca săli de spectacol etc.), un spectacol aparte etc.

Cele mai bune răspunsuri vor fi premiate cu albume folk (răspunsuri să fie, că albume am destule – Folk din pana mea vol. 2, Alchimie, Puiu Crețu, Nicu Alifantis etc.) și vor fi luate în calcul pentru nominalizări. Termenul limită de postare a răspunsurilor este 1 februarie 2017.

