Premiile ForeverFolk 2016 – laureații

Premiile ForeverFolk 2016 sunt o continuare firească a ceea ce am început în 2009, spunându-le colegilor mei, mai în glumă, mai în serios, că “vreau să decernăm Oscarurile pentru folk”. Am ajuns iată la a 8-a ediție, iar în condițiile în care Premiile Radio România Actualități au ajuns să acorde un singur premiu pentru folk (unul destul de general, l-aș asocia cu cel mai bun folkist), suntem clar singurul reper.

De la an la an am schimbat metodologia, am schimbat modul de a face nominalizările, am schimbat categoriile pentru care publicul a putut vota. Mă macină și ideea acordării unor premii speciale, pentru că sunt aspecte pe care îmi este greu să le încadrez în cele cinci categorii.

2016 a fost un an slab pentru folk. Ca să înțelegeți de ce spun asta, iată dinamica discografică din zona folk a ultimilor ani: 2013 – 18, 2014 – 19, 2015 – 17, 2016 – 10. Din cele 10, jumătate practic nu se văd, sunt scoase în anonimat, pentru uz propriu ca să spun așa. Nu am o problemă, e dreptul fiecărui artist în parte, dar valoarea adăugată pentru branșă este minimă. Festivalurile nu merg în direcția corectă (părerea mea!), evenimente majore care să iasă din tipare nu au fost. Aș înțelege că nu mai apar albume dacă aș vedea single-uri pe conturile de YouTube ale artiștilor (unii le au neactualizate de ani de zile) sau pe platformele de streaming sau la puținele radiouri care încă mai difuzează folk.

Dincolo de aceste particularități, cu cât interacționez mai mult cu industria mare, cu atât îmi dau seama că folkul este departe de ce presupune o industrie sustenabilă. Stăm prost la mecanismele de promovare actuale (și, culmea, accesibile!) și la vânzări digitale. Mai mult ne plângem decât facem, mereu alții sunt de vină, de parcă asta se schimbă dacă te plângi.

Îmi asum încă o dată nemulțumirile care vor urma apropo de nominalizări și câștigători, e posibil să greșesc, dar eu cred că, în acest moment, acestea sunt deciziile corecte. Așadar, să anunțăm…

Premiile ForeverFolk 2016 pe scurt

Artistul folk al anului 2016: Nicu Alifantis;

Cea mai bună piesă folk: Fără Zahăr și Țapinarii – Născut liber;

Cel mai bun tânăr artist: Sebastian Ionel;

Evenimentul folk al anului 2016: Târgul Național de Muzică Folk 2016, Gura Humorului, 21-23 octombrie;

Albumul folk al anului 2016: Folk din pana mea vol.2.

De ce Nicu Alifantis? Pentru că este artistul folk care a reușit permanent să se reinventeze, ceea ce credeți-mă că nu ușor să faci astfel încât să nu îți trădezi fanii și nici să nu te plafonezi. Pentru cei peste 200.000 de fani de pe pagina de facebook (pe care scrie singur), pentru o compilație ce s-a vândut (iarăși!) foarte bine în 2016, pentru că își asumă consecințele atunci când iese din opinia generală. Și pentru că nici un artist nu a făcut ceva suficient de important în anul trecut.

De ce Sebastian Ionel și Născut liber nu mai argumentez, pentru că asta a votat publicul, ci doar felicitări Sebi, Fără Zahăr și Țapinarii pentru mobilizarea comunităților. Sper din toată inima să se mobilizeze fanii la fel și când e vorba de concerte și proiecte.

De ce Târgul Național de Muzică Folk? Pentru că e un eveniment atipic, pentru că Sorin Poclitaru și-a asumat riscurile implicate de organizare, pentru că a reușit să strângă peste 20 de artiști la Gura Humorului. Pentru că festivalurile au intrat într-o inerție tare primejdioasă, iar alte evenimente majore care să facă ceva beyond the line nu am văzut în 2016. Festivalurile trebuie să fie reformate, măcar la partea de concurs și de ce oferă spectatorilor (nu doar concertul în sine, ci un spirit de comunitate).

De ce Folk din pana mea? Pentru că este o inițiativă colectivă, ce poate fi o soluție când un disc de autor poate fi prea scump, pentru că eforturile comune ajută toate părțile implicate, pentru că a beneficiat de implicarea activă a unei părți din artiștii care apar pe disc (Cristi Corcioveanu, Ștefania Iacob, Vlad Calimandriuc și parțial Nicu Zotta și Cezar Popescu). Și pentru că a fost, ca și primul volum, o rampă de lansare pentru artiști tineri.

De acum, Premiile ForeverFolk 2016 sunt istorie, poftiți la comentarii.