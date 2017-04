Cristi Dumitrașcu e unul din folkiștii generației anilor ’90 care au reușit să depășească acea perioadă în care cu greu reușeai să te impui în industria muzicală românească aflată la începuturile ei. Și mă bucur tare mult că sâmbătă am avut ocazia să cânt alături de el în proiectul 4Folk. Cristi și-a dovedit clasa de muzician (este printre primii folkiști absolvenți de conservator, dacă nu greșesc), acompaniindu-ne pe toți cu pianul său electric.

Am ales acest clip din mai multe motive: Cel mai iubit om din lume e una din piesele mele favorite de la Cristi Dumitrașcu și e o înregistrare de arhivă foarte valoroasă (din vremea primei emisiuni dedicate folkului la televiziunea publică, Vânare de vânt, iar una din gazde este Vali Sterian). Azi, folkul abia mai are câteva emisiuni radio (una dintre ele, Folk Bun, este realizată chiar de invitatul de azi la RockFM). Nu în ultimul rând, am fost plăcut surprins de numărul mare de mici artiști care au realizat coveruri ale piesei, semn că e una pe gustul generației tinere (cine zicea că dragostea e desuetă?).

Așadar, Cristi Dumitrașcu și al său Cel mai iubit om din lume la Clipul zilei pe ForeverFolk. Audiție plăcută!