Cu cât vremea devine mai frumoasă, cu atât agenda concertelor folk devine mai aglomerată spre sfârșitul săptămânii. Ce mă bucură este că în această săptămână se întâmplă multe lucruri frumoase, importante pentru folk și aș îndrăzni să spun chiar cu impact. Vineri, 5 mai, are loc la Gura Humorului un spectacol caritabil pentru oamenii care și-au pierdut casele în incendiul dinainte de Paște. Pe 6 mai, Cezar Popescu își lansează albumul Jumătatea aceea din mine, la Ateneul Tătărași din Iași. În aceeași zi, are loc la Slobozia un festival județean dedicat tinerei generații, intitulat Balade de primăvară, și mă bucur că orașul meu natal are astfel de preocupări. Să aveți o săptămână cu muzici faine!

Marți, 2 mai

Daniel Vasilescu&Friends, True Club, București

Emeric Imre, Dora House, Reșița

Miercuri, 3 mai

Tică Lumînare, Underground Pub, Buzău

Joi, 4 mai

Tică Lumînare, Casa Avram Iancu, Brașov

Diligența de Bizanț, emisiune realizată de Florin Săsărman, Radio Cluj, ora 21:00

Vineri, 5 mai

Spectacol caritabil: Bobi Dumitraș (Fără Zahăr), Florin Săsărman, Valentin Moldovan, Vasile Mardare, Octavian Bud, Ștefania Iacob, Adi Bezna, Nicu Zotta, Raluca Cismaru, Sebastian Ionel, Vlad Calimandriuc, Casa de Cultură Gura Humorului detalii aici

Cristian Mihai și Mihai Moșoi, Voltage Bar, București

Emeric Imre, Silvan Stâncel, Walter Ghicolescu, Adrian Sărmășan, Florentina Dimulescu, Pensiunea Rosenau, Râșnov

Tică Lumînare, Jo Pub, Sighișoara

Ovidiu Scridon, Serendipity Tea, București

Festivalul Național Adrian Păunescu, Liceul Național Tudor Vladimirescu, București

Omul cu chitara, emisiune realizată de Mihai Cosmin Popescu și Ducu Bertzi, Radio România Actualități, 23:05

Sâmbătă, 6 mai

Festivalul Balade de primăvară, Casa de Cultură Municipală Slobozia

Recitaluri: Marius Matache, Puiu Crețu, Mihai Moșoi, Corneliu Popescu, David Gojkovic

Cezar Popescu – lansare de disc Jumătatea aceea din mine, Ateneul Tătărași, Iași

Invitați: Cristi Corcioveanu, Ștefania Iacob, Adi Bezna, Andrei Bauer, Sorin Poclitaru, Adrian Grădinaru.

Fără Zahăr, Teatrelli, București

Valentin Moldovan, Vasile Mardare, Feri Teglaș, Dan Ilcuș, Parcul Avram Iancu, Blaj

Tică Lumînare, Terasa Eta L’Amour, Mediaș

Duminică, 7 mai

Să dăm folk la case, emisiune de folk realizată de Sorin Poclitaru la ImpactFM Gura Humorului, ora 21:00