Folk Minor Fest 2017: concluzii

Vineri am fost prezent la Tecuci la cea de a 2-a ediție a Folk Minor Fest, festivalul organizat în parteneriat de Asociația F.A.I.R. și Casa de Cultură din Tecuci, cu sprijinul Primăriei Tecuci și sub directa coordonare a lui Cristi Corcioveanu. Am contribuit la festival ca prezentator și jurat, plus un recital de “conjunctură” total neplanificat (mulțumiri penei de curent și lui Bobi de la Fără Zahăr, că a zis că merit să cânt 3 piese și amplificat, nu doar la rece), dar ce s-a întâmplat acolo merită și o scurtă cronică, pozele furate de la oamenii harnici fiind bonus.

Partea de concurs, cu 10 concurenți, a fost mai puternică decât m-am așteptat. Fiind un concurs dedicat în special elevilor (vârsta maximă de intrare în concurs a fost 19 ani), era clar că vor participa copii cu mai puțină experiență scenică. Ceea ce s-a întâmplat în mare parte, dar au compensat printr-o atitudine foarte bună, prin chef de cântat, prin pasiune și implicare, iar pentru acest fapt merită felicitări și îi îndemn să meargă mai departe, să continue să studieze, să cânte, să compună. Pentru că văzând cu ce dăruire cântă copii de 10, 12, 14 ani, am fost tare mândru de ei și sunt încrezător că ei sunt viitorul folkului.

Dacă ar fi să numesc aspectul care mi-a plăcut cel mai tare la Tecuci, acela ar fi, fără îndoială, atmosfera (vezi foto dreapta, mi-a plăcut la nebunie, de aceea am și ales-o). Faptul că festivalul a avut loc în aer liber, vremea excelentă (chiar și la 11 noaptea era foarte plăcut de stat afară), parcul dominat de verdele crud de mai, iar peste tot numărul mare de spectatori tineri. 250 de locuri pe scaune și foarte mulți tineri în picioare pe lângă, ce au vibrat alături de băieții de la Fără Zahăr, care au “închis” ziua de folk de la Tecuci. A fost coadă la poze și autografe cu Bobi și Bobo, semn că tinerii au rezonat corespunzător și au vrut să plece acasă cu o amintire cu artiștii. Dar să ai circa 1000 de oameni la un eveniment folk este o performanță și pentru orașe mai mari ca Tecuciul. Nu e prima oară însă când orașele mai mici “fac o figură frumoasă”, ca să folosesc un termen din sport.

Oamenii nu s-au speriat nici de penele de curent, au stat cuminți și au așteptat să se rezolve problemele, ba chiar au cântat alături de mine, “la rece”, Amintire cu haiduci. O mențiune specială pentru voluntarii din Tecuci ce au contribuit la organizare, cărora le mulțumesc pentru dăruire și zâmbetele de pe buze de pe tot parcursul manifestării.

Mulțumiri Primăriei și Consiliului Local Tecuci, sponsorilor și oamenilor care au pus umărul la realizarea festivalului. Ca o concluzie la concluzii, deși se numește Folk Minor Fest, ce se întâmplă la Tecuci se poate încadra liniștit din acest an la evenimente majore din lumea folkului.

Credit foto: Cătălin Tecuceanul, Cristi Ionel

Laureații Folk Minor Fest 2017

Grupul Trio Vox (Berca) – premiul I;

Şerban Goșa (Alba Iulia)- premiul al II-lea;

Grupul Heartstrings (Tecuci) – premiul al III-lea;

Delia Porumb (Rm. Sărat) – mențiune;

Anya Bunduc (Rm. Sărat)- mențiune;

Teodor Ștefan (Dorohoi) – mențiune;

Andra Frunză (Dorohoi) – mențiune.