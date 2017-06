9 ani. Mi se pare greu de crezut că a trecut atât timp de când 6 oameni puneau bazele ForeverFolk, un proiect prin care noi încercam marea cu degetul, neștiind exact ce presupune, cum va evolua și unde vom ajunge. Ne apropiem de 3.000 de articole (acesta este articolul cu numărul 2940), am trecut prin multe momente în care am vrut să renunțăm, dar am găsit de fiecare dată calea să continuăm.

Și cu ajutorul unor oameni care vor să facă ceva pentru cultură, i-am numit aici pe gazdele noastre de la Happy Cinema și pe prietenii de la Domeniile Sâmburești și Asociația F.A.I.R., iată-ne invitându-vă la spectacolul aniversar ForeverFolk – 9 ani de povești.

Cei trei artiști care ne vor onora cu prezența pe scena evenimentului aniversar sunt Cristi Corcioveanu, Puiu Crețu și, cu voia dvs., ultimul pe listă, subsemnatul, Marius Matache. Cristi vine atât de rar în București, încât m-aș bucura să îi pot oferi ocazia unui spectacol frumos. De asemenea, este un examen important pentru noi privind ulterioare spectacole la Happy Cinema (dacă lucrurile merg bine pe 19 iunie, sunt șanse ca parteneriatul nostru să continue din toamnă).

M-au întrebat mai mulți prieteni ce e cu biletele așa ciudate. E simplu, vreau să vi le luați din timp, să nu mai existe până atunci. Și tocmai de aceea punem o groază de premii la bătaie pentru a vă convinge să fiți harnic, fiecare bilet fiind recompensat cu un premiu. Atfel, biletele cumpărate în avans costă 27 lei (dacă se plătește prin PayPal, 6 euro/7 dolari), cu plata prin PayPal sau transfer bancar în contul asociației F.A.I.R. (detalii mai jos); fiecare bilet aduce cumpărătorului un premiu (2 bilete – 1 disc Folk din pana mea vol. 2, 1 bilet – 1 magnet Alchimie, 3 bilete – magnet + disc, 4 bilete – 1 tricou Alchimie).

Detalii cont asociație:

Nume: Asociația Folkul Acasă În Realitate Gura Humorului

Nr. cont: RO63BRDE340SV49620163400

CUI: 32575449

Dacă le lăsați pe ultimul moment, la intrarea în cinematograf ele vor costa 40 lei, dar sunt aproape convins că nu vor mai fi bilete disponibile la acel moment.