Dragă ForeverFolk,

Săptămâna asta ai împlinit 9 ani…9 ani! 9 ani sunt mulți pentru un proiect online, mai ales pentru unul pro bono, semn că în spatele lui a fost multă pasiune. Iar în loc de La mulți ani! m-am gândit că mai bine aș încerca o alternativă mai personală față de o simplă cronică a ceea ce a însemnat ziua de 19 iunie.

Am mai povestit în trecut cum a pornit proiectul ăsta și cum în fiecare an am încercat să sărbătorim în fel și chip, dar prea puțin am vorbit despre evoluția ta. Cine ar fi crezut că o simplă idee a unor oameni pasionați va ajunge să atingă 9 ani de existență?

Te-am sărbătorit luni cum altfel decât cu un concert unde au venit parte din oamenii care ne-au susținut ani la rândul, într-o sală atipică, la Happy Cinema, unde Puiu Crețu, Cristi Corcioveanu și Marius Matache au asigurat buna dispoziție. Și nu aș vrea să trecem mai departe fără să mulțumim echipei-gazdă, care ne-au primit cu mare bucurie și ne-au ajutat ca totul să meargă strună, iar pentru acest lucru le mulțumim din suflet!

Dar să revenim un pic la cei 9 ani de activitate. Ne-am distanțat ușor de celelalte site-uri similare prin faptul că ne-am dorit să fim cât mai imparțiali posibil (dar niciodată nu ne-am ascuns nici preferințele personale). Da, am supărat o serie de oameni prin deciziile noastre în a selecta evenimentele/artiștii pe care îi promovam, dar hei… nu ești „cineva” dacă nu superi pe nimeni. Am fost deciși să (re)descoperim muzica folk, să cautăm povești și oameni faini, să mergem la concerte, să scriem, să îi batem la cap pe artiști să se implice în ceea ce privește comunicarea cu tinerii.

Am cunoscut oameni care ne-au devenit extrem de apropiați și dragi: echipa serviciului Turism din Consiliul Județean Alba, ce ani la rândul s-a ocupat de festivalurile din Alba Iulia, un oraș care ne-a adoptat (la propriu dacă e să ne gândim cât de mult ne îndragește Pompilia), Laura și Marius Matache (altul, nu cel cu chitara), care au fost nelipsiți la majoritatea evenimentelor marca ForeverFolk, Emilia Nicolae, pe care de fiecare data am zărit-o în public ani la rândul, nedezlipită de cele mai multe ori de al ei aparat foto. De asemenea, bloggerii care mereu au mai aruncat în lume câte un cuvânt frumos despre noi și cu siguranță mai sunt atât de mulți că nu ne-ar ajunge o zi să îi înșiruim. Nu pot uita nici de artiștii care au înțeles cât de important este un canal de promovare, care au susținut munca cu morile de vânt și care au avut mereu un cuvât frumos de spus, de la Nicu Alifantis, la Alina Manole, Sorin Poclitaru, Puiu Crețu, Cristi Corcioveanu și lista continuă.

Am înființat singurele premii dedicate exclusiv muzicii folk, Premiile ForeverFolk, care, chiar dacă deranjează uneori, rămân singurul reper al acestei nișe mici, dar agitate. Iar aici i-am avut mereu alături pe prietenii de la Domeniile Sâmburești (care luni ne-au fermecat cu senzaționalul lor roze), cărora de asemenea le mulțumim din toată inima!

Ne-am extins aripile și spre alte laturi culturale și am scris cu drag de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, de la festivalurile de jazz/ teatru din Alba Iulia sau concertele de jazz ale Twin Arts. Ce mai, în 9 ani de zile am cam bătut țara în lung și lat pe la tot felul de festivaluri.

Au fost 9 ani frumoși, în care am învățat să scriu, să apreciez arta și să percep altfel munca unui artist și ăsta nu-i lucru mărunt. 9 ani de ForeverFolk nu sunt numai despre muzică și folk. Ci mai ales despre prietenie, responsabilitate, alegeri, oameni, un pic nebunie în a face lucrurile altfel. Și cred că e cel mai bine că e așa, pentru că aceștia sunt factorii care ne vor strânge împreună și la aniversările următoare.

Așadar, dragă ForeverFolk, mulțumim pentru oamenii pe care ni i-ai scos în cale, pentru experiențele frumoase și pentru că ai ajuns ca în timp să fii de referință în lumea folkului.

ROMânia Folk (Raluca Oana Marius)

Credit foto: Iulia Matache