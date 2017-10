Agenda săptămânii vine abia marți, căci abia azi m-am strâns de pe drumurile patriei. Și am plăcerea să o și deschid, cu concertul de azi, din True Club, dedicat studenților care ieri au pornit într-un nou an universitar. Joi ne auzim de la ora 15.00 la Radio Seven, cu Robert Tache și telefonic cu invitatul nostru Cosmin Vaman, care alături de SPAM lansează un nou album. Vineri, Nicu Zotta și Vlad Calimandriuc vă așteaptă la Dorohoi, iar sâmbătă, Alina Manole vă invită la Teatrelli, pentru spectacolul Joia Păcătoșilor. Agenda e bogată, zău că nu aveți nici un motiv să stați în casă. Să aveți o săptămână plină de muzici faine!

Marți, 3 octombrie

Marius Matache, True Club, București

Miercuri, 4 octombrie

Joi, 5 octombrie

7Folk, emisiune de folk realizată de Robert Tache și Marius Matache, Radio Seven, ora 15.00. Invitat: Cosmin Vaman

Nicu Alifantis și Lyuben Gordievski, Espace Minoux, București

Emeric Imre, Jardin, Timișoara

Adrian Ivanițchi și Cătălin Condurache, Pizzeria Sevilla, Reghin

Claudiu Pălălae, Casa Avram Iancu, Brașov

Diligența de Bizanț, emisiune de folk realizată de Florin Săsărman, Radio Cluj, ora 21:00

Vineri, 6 octombrie

Festivalul Castanilor, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești

Florin Chilian, Muzeul Național al Literaturii Române, București

Țapinarii, e-Varză, București

Emeric Imre, Casa Neamțiu, Arad

Dan Manciulea, Villa Borghese, Bacău

Nicu Zotta și Vlad Calimandriuc, Pizzeria Little Caesar, Dorohoi

Adrian Ivanițchi și Cătălin Condurache, Jo Pub, Sighișoara

Sâmbătă, 7 octombrie

Festivalul Castanilor, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești

Mircea Baniciu, Berăria H, București

Daniel Belgun și Dan Nicolaescu, Nordic Folk Pub, Sibiu

Emeric Imre, Pensiunea Anette, Timișoara

Florin Thomits și Andrei Păunescu, Imperium Pub, Sibiu

Duminică, 8 octombrie

Să dăm folk la case, emisiune de folk realizată de Sorin Poclitaru la ImpactFM Gura Humorului, ora 21.00

Omul cu chitara, emisiune de folk realizată de Mihai Cosmin Popescu și Ducu Bertzi la Radio România Actualități, ora 22.30

CALEnDAR, e-Varză, București