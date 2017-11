Agenda include și spectacole din decembrie, deci e clar că a venit iarna. Și nici vremea nu spune altceva, așa că să purcedem la treabă. Evident că nu pot să nu vă reamintesc că pe 1 decembrie ne vedem la Milano, unde are loc spectacolul – eveniment In Memoriam Liviu Nechita. Sorin Poclitaru s-a hotărât să fie celebru și îl puteți vedea cu mai mulți prieteni prin toată Moldova, ba la Piatra Neamț, ba la Humor, ba la Dorohoi, iar noi îi ținem pumnii să fie bine. În rest, public să fie, că artiști avem mai mult decât putem duce. Agenda vă aparține, dragi prieteni!

Marți, 28 noiembrie

Mihai Moșoi și Cristian Mihai, True Club, București

Concert caritabil: Călin Florentin Todor, Piticu Piti, Nicoleta Geantă, Cristina Mureșan, Tituș Constantin, grupul Glavis, Eremia Ionel, Liviu Ungureanu, Daniel Făt, Rareș Năstase, Paul Brien, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov

Emeric Imre și trupa Mici, Casa de Cultură a Studenților, Suceava

Miercuri, 29 noiembrie

Emeric Imre, Valentin Moldovan, Vasile Mardare, Cătălin Stepa, Ștefania Iacob, Sorin Poclitaru, Casa de Cultură Gura Humorului

Gala cântecelor de munte, True Club, București

Lucian Ștefan, Bonanzza, Brașov

Joi, 30 noiembrie

7Folk – emisiune de muzică folk realizată de Robert Tache și Marius Matache la Radio Seven (103,4 FM sau www.radio-seven.ro), ora 15.00. Dăm microfonul tinerei generații – Invitați: Andreea Marin și Eduard Dumitrache (Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu), grupul No Name (Liceul Teoretic Marin Preda).

Cătălin Stepa, Ștefania Iacob, Sorin Poclitaru, Biblioteca G.T. Kirileanu, Piatra Neamț

Nicu Alifantis&ZAN, Piața Unirii, Oradea

Puiu Crețu, e-Varză, București

Marius Bațu, La Copac, București

Raul Carstea și Adi Manolovici, Nicu Zotta, Emeric Imre și Jimi El Laco, Andrei Păunescu, Magda Puskas, Pitigoi Viorel, Ion Popa, Viorel Simionescu, Pensiunea Casa Bella, Bughea de Sus

Adi Bezna, Daniel Făt, Piața Unirii, Cluj-Napoca

Walter Ghicolescu, Lică Chițcan, Old Friends, Onești

Eugen Avram și Andrei Maftei, Paque Bistro, București

Gala cântecelor de munte, Deane’s Irish Pub, Brașov

Vineri, 1 decembrie

In Memoriam Liviu Nechita – Marius Matache, Evandro Rossetti, Claudia Șerdan, Alti&Bassi, Andrei Maftei, Teatro Filodrammatici, Milano detalii aici

Cătălin Stepa, Ștefania Iacob, Sorin Poclitaru, Sebastian Ionel, Pizzeria Little Caesar, Dorohoi

Maria Gheorghiu, Villa Borghese, Bacău

Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, George Nicolescu, Emeric Imre, Cristian Buică, Magda Puskas și Rareș Suciu, Vasile Mardare, Valentin Moldovan, Mădălina Amon și Generația Folk, Andrei Păunescu și Trupa Totuși, Piața Mihai Viteazu, Craiova

Tică Lumînare, Casa Avram Iancu, Brașov

FolkFrate!, Stuf Vama Veche, București

Adina Hodișan și Raul Silaghi, Habana Cafe, Oradea

Adi Bezna și Vanghele Gogu, Restaurant Casa Veche, Râmnicu Vâlcea

Vasile Mardare și Florin Thomits, Imperium Live, Sibiu

Sâmbătă, 2 decembrie

Adi Bezna, Ovidiu Mihăilescu, Vasile Mardare, Florin Camen, Krypton, Casa de Cultură Gheorghe Tătărăscu, Bumbești-Jiu

Dorel Vișan și Cristofor-Aldea Teodorovici, Filarmonica Oltenia, Craiova

Eremia Ionel, Nordic Folk Pub, Sibiu

Duminică, 3 decembrie

Nicu Alifantis&ZAN, Filarmonica Oltenia, Craiova

Daniel Iancu și Maria Gheorghiu, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești

Lucian Ștefan, Cafeneaua Actorilor, București