Una din marile dureri ale folkiștilor este că nu sunt difuzați la radio, iar asta nu de ieri, de azi, ci de ani de zile. Cineva are ceva cu ei, se difuzează toate prostiile, numai cultură nu. Nu există întâlnire cu mai mult de doi folkiști unde să nu se plângă cineva cât de buni suntem și nu ne vede nimeni.

De aproape 4 luni, mai precis de pe 14 septembrie, sunt co-moderator al unei emisiuni dedicate muzicii folk, e vorba de 7Folk, la Radio Seven. În jumătate din emisiuni am anunțat public că suntem deschiși să difuzăm piese noi ale artiștilor, cu minima condiție ca ele să ne fie trimise și să fie înregistrate la o minimă calitate. Știți câte piese am primit până acum? Fix una. Ba chiar cel care ne-a trimis-o s-a ales și cu o invitație în studio, bonus, pentru curaj.

Am zis să fac anunțul și în scris, poate așa ajunge vestea la artiști, prin intermediul vreunui fan (sau PR-ist, că văd că tot mai mulți încep să aibă așa ceva):

Ai o piesă nouă și crezi că merită să ajungă pe radio? Primul pas e să o trimiți către radiouri, așa că trimite-ne piesa pe contact[arond]foreverfolk.com

Dacă faci asta, deja ai o șansă. Împreună cu Robert Tache, o ascult și dacă ni se pare că trece clasa, o difuzăm. Dacă primim reacții pozitive din partea ascultătorilor, poate rămâne în playlist-ul radioului.

În plus, dau forward pieselor și către celelalte emisiuni de folk (Sorin Poclitaru de ex., la ImpactFM Gura Humorului), poate îi interesează.

Radio Seven și, implicit, emisiunea 7Folk pot fi ascultate pe 103,4 FM (dacă sunteți din București) sau pe site-ul Radio Seven.