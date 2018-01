Premiile ForeverFolk 2017 răsplătesc cei mai harnici și mai talentați artiști din muzica folk în anul care a trecut. Rămânem singurele premii de profil, cu aceleași cinci categorii încă de la înființare: Cel mai bun artist, Cel mai bun album, Cea mai bună piesă, Cel mai bun tânăr artist și Evenimentul folk al anului.

Ca în fiecare an, am analizat ce s-a întâmplat în zona muzicii folk și am decis că publicul va vota pentru următoarele categorii: Cel mai bun tânăr artist, Cel mai bun album, Cea mai bună piesă. Începând din acest an, premiul pentru cel mai bun tânăr artist va purta numele lui Liviu Nechita. Nominalizările pentru cele trei categorii sunt făcute de mine după cum urmează:

Premiul Liviu Nechita pentru cel mai bun tânăr artist – în funcție de premiile obținute în festivalurile de folk din 2017;

Cel mai bun album – albume apărute în 2017, cu condiția să fi aflat de ele și să fi ajuns la ele – reamintesc faptul că nu e treaba mea să știu tot – mai sunt încă 6 albume cumva din zona folkului, dar aceasta a fost alegerea mea din ce am ascultat;

Cea mai bună piesă – piese apărute 2017, în funcție de numărul de vizualizări de pe conturile oficiale de YouTube ale artiștilor.

Premiile pentru Cel mai bun artist și Evenimentul anului vor fi decise de mine. Pentru a nu mai lungi suspansul, spunem Start vot! și vă invit să vă votați favoriții. Termenul limită până când puteți vota este 2 februarie 2018, ora 00.00.

