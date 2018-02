Laureați Premiile ForeverFolk 2017

A venit momentul să anunțăm Premiile ForeverFolk 2017, a 9-a ediție a singurelor premii dedicate exclusiv muzicii folk. O ediție foarte disputată, mult mai agitată ca în alți ani și mult mai multe voturi acordate (1607 la tineri artiști, 2190 la piesă și 2469 la album). Unii competitori au băgat postări sponsorizate cu articolul pe care se vota, alții au trimis mesaje tuturor cunoscuților. E parte din joc, e un exercițiu de imagine foarte important pentru artiști, de mobilizare a comunității.

Premiile ForeverFolk 2017

Premiul pentru cel mai bun artist: Alexandru Andrieș;

Premiul pentru cel mai bun album: SPAM – Facem dragoste;

Premiul pentru cea mai bună piesă: Fără Zahăr – Kilobita mea;

Kilobita mea; Premiul Liviu Nechita pentru cel mai bun tânăr artist: Radu Comănescu;

Evenimentul anului 2017: lansarea postumă a albumului Liviu Nechita – Vieți desenate.

Dacă pentru categoriile votate de public nu am ce să explic (Vox populi, vox Dei), aș spune câteva cuvinte. Alexandru Andrieș are lansate în 2017 două albume – unul live – În concert la Auditorium (CD și DVD) – și unul tribut Randy Newman – două proiecte total necomerciale, extrem de interesante însă. Iar eforturile trebuiesc răsplătite, mai ales într-o epocă dominată de necomercial, în care proiectele discografice de amploare sunt tot mai rare. Mai ales că ele vin din partea unui artist care nu mai are nimic de demonstrat.

În ceea ce privește Evenimentul anului 2017, alegerea nu a fost simplă. Pentru că, în mod cert, nu a fost un eveniment care să se diferențieze de celălalte, astfel că am avut de ales din mai multe evenimente. Printre “nominalizări” s-au numărat:

spectacolul Nicu Alifantis – A 13-a noapte;

Tabăra de Folk Calafat, ajunsă la ediția cu nr. 20;

Târgul Național de Folk O gură de folk, Gura Humorului;

VAMAdus Folk 2017;

Festivalul Chira Chiralina 2017, Brăila;

Remember Cenaclul Flacăra;

Lansarea postumă a albumului Vieți desenate al lui Liviu Nechita, cu cele două spectacole de la Iași și Milano.

Am ales ultima propunere din mai multe motive, unele subiective. În primul rând, apropierea mea de Liviu, un prieten drag. Apoi, eforturile făcute de oamenii care au dus la îndeplinire acest testament muzical al artistului, deloc neglijabile, pentru care le mulțumesc încă o dată. În al treilea rând, era ultima ocazie de a răsplăti cariera muzicianului Liviu Nechita, care a reușit, în ciuda condițiilor nefavorabile (de sănătate, dar și al faptului că trăia într-o altă țară), să scoată trei materiale discografice. Atenție, nu este un premiu pentru album, nu discută și nu apreciază calitatea albumului, ci proiectul din jurul său.