Am un grup pe facebook cu tineri folkiști, pe care îi mai anunț de festivaluri, le mai dau chestii să citească despre industria muzicală, îi mai invit la evenimente care cred eu că le-ar putea fi utile, cum ar fi de exemplu conferința Mastering the Music Business. Acum o săptămână le-am pus o întrebare: cate concerte de autor ati avut in 2017? Am explicat că prin concert de autor înțeleg un concert in care au fost artist principal, nu în deschiderea cuiva.

A fost citit de 18 dintre ei mesajul, nu am primit nici un răspuns. E drept, eram retoric, pentru că, urmărind activitatea din folkul românesc, știam că au fost puține, foarte puține, aproape deloc. Dar îmi place să îi provoc, să îi “enervez”, cu ideea că voi obține reacții din partea lor. Că se vor enerva pe ce spun eu și vor încerca să îmi demonstreze contrariul. Să îmi demonstreze că pot.

Dacă aș avea 16-20 de ani și aș fi în stare să cânt 60 – 90 de minute, eu ca folkist aș vrea să am propriul meu concert. Dacă nu aș fi în stare, m-aș asocia cu încă 1-2 colegi de același nivel ca mine și aș face un concert împreună. Și mi-aș ruga părinții să găsească o cafenea, o ceainărie sau un pub de circa 40-50 de locuri, cu care aș negocia la modul “îți umplu localul, vreau o sumă minimă/procent din vânzări și un protocol minim pentru artiști”. Apoi mi-aș strânge toți colegii și prietenii, chiar profesorii, i-aș pune pe ai mei să își aducă prietenii de familie, colegi de muncă, vreun ziarist dacă știu, cunoscuți de pe la instituții de cultură, în general ameni care ar putea să mă ajute să cresc în carieră. La final, le-as pune o foaie de hârtie unde să lase o adresă de mail, ca să le mulțumesc personal și să îi invit și data viitoare.

Pasul doi ar fi să aleg 1-2 piese ale mele, că dacă sunt folkist e musai să compui, pe cele mai apreciate de public, cele mai vizualizate pe YouTube, le-aș repeta în draci până îmi ies foarte bine, apoi aș căuta un studio, de preferat unul care trage folk – rock – blues, și le-aș înregistra. Pentru că vor fi cea mai bună carte de vizită a mea – la festivaluri, la radiourile locale, la evenimente la care aș putea fi invitat.

Apropo de conferința dedicată industriei muzicale, elevii și studenții au 50% reducere la taxele de participare la conferință și evenimentele asociate ei (workshopuri de toate felurile). Fie și doar pentru oamenii pe care îi veți întâlni aici și merită să participați.