Iată și primul festival – concurs din 2018 care își anunță pretendenții la Marele Premiu că s-a dat startul înscrierilor. Festivalul Național de Folk Chira Chiralina 2018 are loc în perioada 21-22 aprilie la Teatrul Maria Filotti din Brăila. Așa cum am mai spus de câteva ori, ținând cont de aglomerația excesivă de festivaluri din lunile octombrie – noiembrie, organizatorii Chira Chiralina 2018 au decis ca începând cu acest an să mute festivalul din urbea lui Panait Istrati, Fănuș Neagu și Nicu Alifantis în aprilie.

Pentru înscrierea în concurs, tinerii artiști interesați vor trimite fișa de înscriere completată însoțită de 1) o copie după cartea de identitate, 2) un CV personal, 3) două fotografii format jpeg și 4) trei piese-demo compoziții proprii în format mp3 sau WMA. Informațiile solicitate vor fi trimise prin e-mail pe adresa festival.braila@gmail.com până la data 12 aprilie 2018

Regulament Chira Chiralina 2018 (fragmente)

Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai importante aspecte ale regulamentului ediției 2018, regulamentul integral fiind disponibil pe site-ul festivalului.

Vârsta concurenților va fi cuprinsă între 14 și 35 de ani;

Preselecția va avea loc pe 13 aprilie, iar lista concurenților acceptați în concurs (14 la număr) va fi publicată pe site-ul Centrului de Creație Brăila cel târziu pe 16 aprilie;

Taxa de participare la festival este de 50 de lei – concurenții admiși în concurs vor achita taxa prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900 XXXX) sau direct la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 21 aprilie 2018 ;

Fiecare concurent va prezenta în concurs două piese muzicale, compoziții proprii sau prelucrări din creația românească de gen; una dintre piese poate fi dedicată Centenarului Marii Uniri;

Nu se admite acompaniament înregistrat (negativ);

Cheltuielile de cazare și masă sunt asigurate de organizatori (în cazul concurenților minori, și pentru un însoțitor); cheltuielile de transport sunt suportate de concurenți.

Premiile Festivalului Chira Chiralina 2018

Ca de obicei, premiile festivalului de la Brăila sunt mai mult decât generoase (sumele sunt impozabile, plata se face în cont).

Marele premiu – 5.000 lei;

Premiul I – 2.500 lei;

Premiul II – 2.000 lei;

Premiul III – 1.500 lei;

Premiul pentru cea mai buna creatie – 1.000 lei;

Premiul pentru virtuozitate instrumentala – 1.000 lei;

Premiul de popularitate – 1.000 lei.