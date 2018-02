Noi, comunitatea folk, stăm prost la implicare, dacă nu pentru alții, măcar pentru noi. Ne place să așteptăm – să ne promoveze cineva, să ne scoată album, să ne trimită piesele la radiouri. Nu e Radio Seven vreun EuropaFM, dar are un public mai apropiat de folk decât alte radiouri cu audiențe mari. Dar e nevoie ca relația să fie bilaterală. În loc să ne plângem, mai bine am merge noi către cei – puțini – care încă mai difuzează folk. Să le trimitem piese și albume, să le trimitem comunicate, să îi cooptăm în proiecte.

Anunțul nostru că așteptăm piese pe e-mail pentru emisiunea Seven Folk de la Radio Seven (în fiecare joi de la ora 15.00 la 16.00, pe 103,4 FM dacă sunteți din București sau pe www.radio-seven.ro) a stârnt foarte multă vâlvă din partea fanilor și foarte puțin din partea artiștilor. Astfel, am primit piese din partea a opt (8) artiști folk din România. Care piese au fost difuzate pe frecvențele Radio Seven în cadrul emisiunii Seven Folk cel puțin odată. Știți care a fost feedback-ul din partea ascultătorilor? Zero.

De-a lungul timpului, din septembrie încoace, am invitat mulți artiști în studio la Radio Seven. Cu câteva excepții (Alina Manole, Adrian Berinde, Zoia Alecu sigur), nici unul din ei nu și-a anunțat comunitatea de fani că se duce la un post de radio. De asemenea, Radu Comănescu, câștigătorul Premiului Liviu Nechita pentru Cel mai bun tânăr artist, a anunțat atât el, cât și tatăl lui, că va fi difuzată o piesă cu el la Seven Folk.

Rugămintea mea e să îmi spuneți-mi și mie ce argument ar trebui să duc eu directorului de programe ca acele puține piese primite să rămână în playlist. Că zero implicare și zero feedback sigur nu sunt bune.

Vă invit să citiți și articolul Ancăi Lupeș despre artiști și radiouri, mi se pare din aceeași zonă. În rest, ne auzim joi, de la 15.00, la Seven Folk.