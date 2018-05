Ca unul care a făcut un crez în ultimii 10 ani din a îi învăța pe alții, am descoperit cu mare bucurie un mini-proiect al unui artist român puțin cunoscut, care locuiește peste ocean, intitulat Fabrica de Folk. Romell Mircea Alaman pe numele lui (dacă sunteți cititori fervenți ai ForeverFolk, ați mai văzut piese de-ale lui la Clipul zilei), artistul încearcă să explice printr-o serie de clipuri încărcate pe YouTube aspecte precum poziționarea microfonului, nivelul de înregistrare audio sau review-uri de componente utile în producția muzicală.

Încântat de ce face Romell, l-am rugat să facă o scurtă prezentare a proiectului său, care mie mi se pare foarte util mai ales tinerilor la început de drum. Vă recomand în același timp să vă abonați la canalul său de YouTube.

Fabrica de Folk este un mic atelier de microfoane și chitare. Mai bine spus, este un loc unde vii și înveți cum să te înregistrezi. Am făcut câteva clipuri așa, pe repede-înainte, asta ca să îi mulțumesc și pe cei care mă întrebau frecvent despre “cum am făcut”. Mai apoi, era și un motiv de mă ține aproape de cei care încă mai au răbdare să facă muzică folk. Am avut și câteva “give away”. Am un dulap plin cu diverse lucruri care m-aș bucura să ajungă pe mâinile celor care sunt interesați. Momentan, lucrez la alte 6 clipuri, pe care sper să le termin în vară. In rest, Fii folk și abonează-te la canal! Romell Mircea Alaman