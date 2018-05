Lucruri simple. Ca artist, îți dorești spectacole complicate – trupă, decoruri, scenarii, lumini, sunet, efecte, ruperi de ritm, intro, after-show. Totul necesită eforturi uriașe, iar ca artist independent compensezi multe cu propria ta muncă, cu nervi, cu bani scoși te miri de unde. Până la urmă, bucuria cea mai mare stă ascunsă în…lucruri simple. În oamenii care pleacă acasă cu zâmbetul pe buze și strângând în brațe un album, care vor ține minte nu unde s-a ținut lansarea sau ce rochie purta artista, ci starea pe care omul de pe scenă i-a transmis-o.

Muzica Alinei Manole e despre trăire. Uneori e atât de personală încât razele X par o glumă față de radiografiile pe care ea le face dragostei, relațiilor sau vieții. Mi-ar fi fost greu tare să scriu despre următorul pas din muzica ei fără să ascult albumul integral, așa că am considerat că cel mai bine ar fi să îi dau ei cuvântul.

Alina, e viața complicată sau noi o facem să fie așa?

Nu știu cât își complică oamenii existența, eu sigur am facut asta multă vreme. Probabil trebuia să învăț din efectele complicațiilor, sau poate e doar o etapă distinctă din viața mea. Oricum ar fi, iau lucrurile așa cum sunt și încerc să mă debarasez de întrebări inutile. Întrebarea De ce? nu trebuie să o punem la fiecare pas, ca să mai lăsăm universul să ne explice după cum știe el mai bine.

Albumul Lucruri simple păstrează linia poveștilor atipice de dragoste sau planetele spun altceva?

Acum să nu îți imaginezi că albumul e odă adresată Iubirii perfecte! În albumul acesta nu se desparte nimeni, dar poveștile rămân în zona mea tradițională. Cumva, am prins un moment de acalmie, inclusiv pentru poveștile cu amanți.

A durat ceva să se nască, oamenii ți-au dus dorul, mi-au spus mie!

Albumul Lucruri simple este gata în mintea mea de o vreme dar numai acum, în 2018, ne-am putut aduna la un loc resursele de timp necesare. Vorbesc la plural pentru că avem nucleul de trio (eu, Raul Kusak și Adi Tetrade) și extensia de contur a trompetei lui Sebastian Burneci și a violoncelului cântat de Mihail Grigore. Programul tuturor, înainte și după înregistrări, a fost încărcat până la refuz. Doar acele zile, cu furtuni de zăpadă de februarie, au avut timp destul pentru jucăriile noastre, gândite și pregătite de la începutul anului în sala de repetiții a lui Raul. Urmează în curând repetițiile pentru spectacolul live, în formula anunțată mai sus, căreia i se adaugă și Adi Flautistu la contrabas.

Unde vei spune, în premieră, povestea noului album?

Am căutat mult o sală de teatru care să găzduiască lansarea albumului Lucruri Simple și, cu sprijin din partea unor oameni minunați, am ajuns să mă reîntorc la Teatrul Nottara, acolo unde în 2011 lansam al doilea album, „Dragoste în 3″. Sala arata minunat, reconstrucția spațiului de concert este foarte bine gândită (uite, de exemplu, locurile de la balcon au vizibilitate excelentă, există spațiu suficient între scaune pentru persoanele cu picioare lungi :)), am interacționat numai cu profesioniști cu care m-am înțeles minunat. Știi că iubesc sălile de teatru, mai ales pentru că îmi permit la spectacole mari să aduc elemente vizuale, să gândesc scenografii etc. Cei care vor veni la lansarea de album (știu deja din toate experiențele de până acum) sunt oameni inteligenți, cu simțul umorului și cu așteptări magice de la Luna Pătrată, așa că am pentru cine să muncesc.

Bilete mai sunt? Că știu că fanii tăi de obicei sunt foarte harnici, concertele sunt sold out cu multe zile înainte

Mai sunt fotolii libere care așteaptă lunatici. Nu foarte multe. Am avut surprize încântătoare legate de bilete. Un prieten a cumpărat 26 (!) pentru a le dărui prietenilor săi, o prietenă din Sibiu a cumpărat două bilete deși nu poate ajunge la concert și tot așa…majoritatea prietenilor mei și fanilor pe care îi cunosc ceva mai bine nu au așteptat invitație ci mi-au trimis poze cu biletele cumpărate. Asta înseamnă mult, mai ales pentru un producător ca mine, lipsit de sponsori 🙂 Biletele se găsesc în Librăriile Cărturești (format fizic) și on-line (biletul electronic se primește prin e-mail și va fi scanat direct din telefon, la intrare, în seara lansării) prin Myticket.ro și Entertix.ro

Pixul e pregătit pentru autografe? Că știi doar că, în ce facem noi, nu se dau autografe pe stick-uri și mp3-uri.

Albumul va fi disponibil în seara spectacolului de lansare, iar autografele le voi dărui la final, o dată cu îmbrățișările! Lucruri simple este (din nou) un material discografic produs la casa mea de discuri, LUNA PR & Events. Fiecare spectator va primi, în afara muzicii, un semn mic al întâlnirii noastre de pe 28 Mai 2018, despre care însă voi spune ceva mai târziu 🙂

Am văzut un vizual foarte simpatic (cel de sus, pentru cititori), perfect potrivit cu titlul albumului, aș zice eu

Fotografia ce constituie coperta albumului este urmare a unei surprize, pusă la cale de Mirela Retegan, care mi-a adus întâlnirea cu stilistul Eniko Szanto. Probabil voi povesti pe blog, la un moment dat, succesiunea de evenimente care m-a adus la rezultatul vizibil. Ceea ce îți pot spune acum este că am copilărit mult în ceea ce privește stilul și am întâlnit o profesoară excepțională.

În loc de concluzie, vă propun o recapitulare, pe scurt: 28 Mai 2018, ora 19:30 (ușile se deschid la ora 19:00), lansare de album Alina Manole – Lucruri simple – Teatrul Nottara din București. Bilete prin Entertix.ro și Myticket.ro sau direct în Librăriile Cărturești.