Mai pare să fie o lună foarte bogată în evenimente, așa că dați-mi voie să fac o serie de recomandări în această privință, nu de alta, dar ne-am putea intersecta pe la vreunul din evenimente. Sau poate ne dați o mână de ajutor, dând sfoară în țară, către cei care ar vrea să ajungă.

Pe 9 mai Nicu Alifantis merge în Garajul EuropaFM, pentru un recital alături de ZAN. Cum se întâmplă foarte rar ca un artist din zona folk să fie invitat în acest proiect, vă recomandăm cu căldură să fiți pe frecvențele postului începând cu 19.30 sau chiar să mergeți în garajul unde are loc reprezentația.

Iubitorii folkului sunt așteptați pe 11, 12 și 13 ale lunii în Vama Veche, La Barbă Neagră, pentru VAMAdus Folk 2018. Lista completă a recitalurilor (25 la număr, dacă nu greșesc) a fost deja publicată pe site, o găsiți aici.

Tinerii folkiști sunt așteptați la Tecuci pe 18 mai, la cea de a 3-a ediție a festivalului Folk Minor Fest. Avem în premieră lista recitalurilor la festival, pe care o puteți vedea în afișul alăturat, regulamentul de participare fiind disponibil aici.

Cea de a VI-a ediție a festivalului Flori pentru Suflet – Remember Florian Pittiș are loc în acest an pe 19 și 20 mai pe scena din Parcul Titan. Vom reveni în cel mai scurt timp cu un articol cu lista completă a recitalurilor celor două zile, dar le aveți și pe afiș, dacă sunteți mai nerăbdători.

O lansare de album eeste un eveniment extrem de important în viața oricărui artist, astfel că spre finalul lunii, mai exact pe 28, vă invităm, în numele Alinei Manole, la spectacolului în care albumul Lucruri simple ajunge, în premieră, la public. Acesta are loc la Teatrul Nottara, începând cu ora 19.00, toate informațiile sunt disponibile la noi pe site, iar bilete puteți cumpăra de aici. Să știți că pregătim un concurs tare simpatic cu artista pentru voi, stați pe-aproape.