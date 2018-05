Despre oameni și vise este un vis ce devine realitate pentru Marius Dașcău și pot spune, cu mâna pe inimă, că am văzut acest vis în fiecare etapă a sa, l-am văzut crescând de când era doar fantezia unui tânăr cu o chitară. Facerea nu a fost simplă, ca orice proiect din zona necomercială, cu treceri prin etapa de trupă (Lirika), cu multe încercări și aventuri. Dar norocul este de partea celor curajoși, iar Marius a înțeles la un moment dat că singurul care poate fixa momentul în muzică este el.

Iar pe 11 iunie va veni momentul să își savureze reușita mult-așteptată, să culeagă roadele muncii sale. Detaliile sunt simple: Clubul Țăranului din București, ora 20:30 (deși știu eu că Marius vrea să meargă și în țară cu albumul Despre oameni și vise, de ex. la Iași sau la Timișoara). Albumul apare sub egida casei de discuri LunaPR&Events, care pare în formă în acest an, cu două albume ce apar în decurs de 2 săptămâni.

De când eram mic copil, cel mai mare vis al meu a fost să scriu muzică și să imprim muzica asta pe un album. Mi-am demonstrat că visele se pot îndeplini dacă crezi suficient în ele și exact transmite și muzica mea. Marius Dașcău

Și pentru că un moment așa important al carierei merită marcat cum se cuvine, pe scena de la Clubul Țăranului, alături de Marius Dașcău, vor mai urca Alex Cismaru (The Humans) – chitară electrică, Cristi Mihai (Nightshift) – bas și Ciprian Diaconu (Trupa Spam) – tobe. De asemenea, invitați speciali în spectacol sunt Cosmin Vaman și Alexandra Andrei. Și dacă tot i-am citat pe cei doi, iată o piesă în trei, cu subiectul principal și o piesă a acestuia (pe care o știu de prea mulți ani!), live, la Iași.

Biletele sunt disponibile în rețeaua Entertix. Dar, mai avem ceva să vă arătăm: un preview al albumului, că de, doar vorbim despre el și vrem să vă facem curioși.