Concluzii Folk Minor Fest 2018

Inițial am vrut doar să anunț laureații, dar apoi am realizat că e cazul să tragem și niște scurte concluzii după Folk Minor Fest 2018. M-am convins, cu ocazia participării la ediția a 3-a a festivalului tecucean, de două lucruri: că folkul continuă să atragă copiii și tinerii, iar locul ce a găzduit și în acest an festivalul are ceva magic. Am avut 9 concurenți, cu vârste foarte fragede, probabil cel mai mare avea 16 ani, unii cu o atitudine foarte bună, alții cu piese drăguțe sau pur și simplu pozitivi, simpatici, ca orice copil. Iar rolul unor festivaluri dedicate acestei categorii de vârstă este clar de a prinde curaj și de a se afunda în studiul instrumentului, al compoziției și al tehnicii vocale, dar nu doar atât. E vorba de a interacționa cu alți copii talentați, de a lega prietenii și de a întâlni artiști cu experiență, care să le împărtășească din secretele breslei.

Apoi, Parcul Elisabeta din Tecuci în luna mai e un loc excepțional pentru cântat, iar dacă e populat și de mulți tineri iubitori de folk (grupele de cercetași au cântat cu mult elan alături de artiștii de pe scenă), atunci nu poate fi decât o experiență plăcută.

Mențiunile speciale au fost oferite de ForeverFolk și artiștii prezenți și au constat în discuri cu muzică folk (câte 6 discuri de fiecare), pentru că am vrut să fie un fel de stimulent să continue. Copiii care vin la folk au nevoie de imbolduri, de încurajări, de mici stimuli pentru a rămâne în fenomen sau măcar alături de el.

Felicitări lui Cristi Corcioveanu și echipei sale de liceeni voluntari pentru efortul de face pe toată lumea să se simtă ca acasă la Tecuci! Mulțumiri factorilor din Tecuci (primărie, consiliu local, casă de cultură) că susțin acest fenomen deloc ușor de înțeles, știți voi, noi, folkiștii, suntem cei cu multe cuvinte!

Premiile Folk Minor Fest 2018

Premiul I: Delia Porumb (Valea Râmnicului, foto sus);

Premiul II: Daria Boghean (Târgu Neamț);

Premiul III: grupul Andreea&Coco (Tecuci);

Mențiuni: Andra Frunză (Dorohoi), Petra Cozma (Dorohoi), Ana Andrei (Tecuci);

Mențiuni speciale: Antonio Tănase (Dorohoi), Ștefan Căliman (Tecuci) și Anya Bunduc (Rm Sărat).