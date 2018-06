Poate ar fi trebuit ca fiecare piesă să fie postată la clipul zilei, dar uneori nu apuc, apoi uit și tot așa. Pe de altă parte, sunt patru piese total diferite și tocmai de aceea îmi place ideea de a le pune la un loc, ca un argument pentru diversitatea folkului, uneori atât de criticat pentru lipsa de progres. Și, de ce să nu recunosc, e un articol prin care vreau să atrag atenția asupra unor piese. De aceea, orice mână de ajutor este importantă, vă mulțumesc anticipat în numele artiștilor.

SPAM nu cântă folk dar, așa cum scriam și pe facebook, mesajul pieselor scrise de Cosmin Vaman rămâne unul puternic, în ton cu vremurile pe care le trăim. De aceea, electric sau acustic, cu trupă sau fără, noi continuăm să îl păstrăm în lumea folkului. Astăzi vă propunem piesa Fii rea! Așa cum spun chiar ei, piesa e scrisă înainte de ultima criză de “personalitate” a edilului bucureștean, dar asta nu o face mai puțin simpatică și actuală.

Zoltan Butuc are o relație specială cu poezia clasică, iar azi vă propun un episod cu versuri de Marin Sorescu, iar cântată de el, te pătrunde până în străfundul sufletului. Iată o variantă live de Dor de tata, în studioul Radio Clasic, prietenii care au un stream continuu de muzică folk la ei pe site.

Una din cele mai bune piese scrise vreodată pe versurile lui Sorin Poclitaru, care în 2013 era votată cea mai bună piesă la Premiile ForeverFolk 2013. Și pentru că, din experiența altor artiști români, după moartea unui artist există un maxim de popularitate, dar apoi se așterne liniștea, am zis că prefer să las să treacă valul pentru a posta ceva despre Vasile Mardare. Pentru dumneavoastră, Am să te iubesc.

Ultima piesă îmi aparține, vine de pe Alchimie și este o nouă etapă din cursa spre cei 1000 de abonați. În plus, are un slideshow care mie îmi e foarte drag, pentru că are poze din Provence, o regiune a Franței extrem de frumoasă și plină de povești prea puțin cunsoscute. În visul meu, tot pe versuri de Sorin Poclitaru și, deși tot piesă de dragoste ca și precedenta, dintr-un registru total diferit.