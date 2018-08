It’s a long way to the top if you wanna rock’n’roll spune o piesă a celor de la AC/DC și văd că muzicienii români țin musai să o transpună în practică fiecare în parte. În premieră pentru mine la Clubul Țăranului (știu că se cântă mult acolo, dar…), am mers să văd cu ochii mei cum încă un artist (folkist sau nu, e mai puțin important) își vede visul cu ochii și prezintă publicului larg primul său album.

L-am văzut pe Marius Dașcău dăruindu-se total, cântând, așa cum trebuie să se întâmple mereu, de parcă ar fi ultimul concert din viața sa. L-am văzut bucurându-se de muzică alături de niște oameni care știu să cânte (Alex Cismaru – chitară electrică, Cristi Mihai – bas, Ciprian Diaconu – tobe), care știu ce au de făcut, astfel încât el să strălucească, să își transmită mesajele către un public fantastic, care l-a susținut frenetic pe artistul principal. Am văzut un Marius Dașcău cu mult umor, stăpân pe situație în ciuda micilor probleme de sunet (înțeleg că nici locul nu ajută prea tare).

Aștept acum să îl văd pe Marius cântând mult mai des (pauza nu face bine la comunitate, oamenii te vor pe scenă, artistule!), fie singur, fie cu trupa (integral sau parte din ei) din spectacolul de lansare, a pierdut prea mult timp cu încercări nefericite care, însă, fac parte din existența și maturizarea fiecărui artist. Dacă va intra însă iar în acel loop – stai că nu sunt băieții, că au alte proiecte, cânt doar cu trupa, dar nu e buget pentru trupă etc. – va fi doar un vis corporatist, de lăudat la nepoți la pensie.

Despre Oameni și Vise – album

Am vrut să scriu despre albumul Despre Oameni și Vise doar după ce apuc să ascult în liniște cele 11 piese care îl alcătuiesc, toate creația exclusivă Marius Dașcău, una singură fiind în limba engleză. Ca orice prim album, include piese din toate etapele de până ale acum ale artistului, Pielea ta mă va cere pe mine e printre primele piese ale lui Marius pe care le-am ascultat. De aceea, și suferă un pic la capitolul omogenitate (e și normal), dar e un album plăcut la ascultat, viu, dinamic (chiar și în cazul pieselor de dragoste, care abundă pe album) și cu un sound actual. Preferata mea, de rocker bătrân cu suflet tânăr, de folkist, este piesa Viciul, care sună bine și live, și pe album.

Două din cântecele de pe album se bucură de prezența prietenilor Cosmin Vaman și Alexandra Andrei pe două din piese (Capătul lumii, Pielea ta mă va cere pe mine), dar și a Cristinei Țițescu (Căutând comori). De altfel, Cosmin și Alexandra au fost prezenți și în spectacolul de lansare, între ei și Marius existând o prietenie de lungă durată și le doresc să continue să colaboreze.

Lui Marius îi urez spor în a scăpa de albume (nu e ușor, credeți-mă), spor la cântat în cât mai multe locuri și către un public cât mai divers. Să continue să evolueze, să continue să caute în suflet resurse de noi piese. Și ca să înțelegeți cum sună Despre Oameni și Vise, vă propun să ascultați piesa ce deschide albumul și care este prezentă pe contul de YouTube al artistului, la care vă invit, ca de obicei, să vă abonați.