Am realizat că piesa care a câștigat premiul pentru Cea mai bună piesă folk a anului 2017 nu a fost prezentă în rubrica noastră, Clipul zilei. Și am considerat că e musai să remediem această deficiență, chiar și foarte târziu. Mă rog, am mai spălat obrazul cu băieții de la Fără Zahăr veniți în studio la emisiunea Seven Folk, unde au cântat-o live. Ah, apropo, azi, 20 septembrie, invitatul emisiunii este Puiu Crețu, așa că de la ora 15.00 dați radiourile pe Radio Seven (www.radio-seven.ro sau 103,4 FM, dacă sunteți în București).

Pe băieții de la Fără Zahăr îi puteți vedea duminică, la Gura Humorului, în cadrul Târgului Național de Muzică Folk, dar și pe 10 octombrie la Târgu Mureș, în cadrul festivalului Medifun’18. Până atunci, Kilobita mea la Clipul zilei pe ForeverFolk.