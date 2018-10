Folk in the park este o serie de trei concerte de muzică folk ce vor avea loc în cadrul proiectului InformART – educație culturală informală pentru publicul de mâine, finanțat de Primăria Sectorului 3 și implementat de Asociația Folkul Acasă În Realitate.

Știu, o să spuneți “de ce în ParkLake?” și nu într-o sală de spectacole, cum militez de obicei. Și ați avea dreptate, dar au fost două motive principale în luarea acestei decizii. În primul rând, sălile de spectacole din București costă enorm și, dincolo de nesustenabilitatea costurilor, mi se pare ciudat să plătesc sume importante pentru a face un eveniment cultural către instituții plătite din bani publici pentru a face evenimente culturale. E posibil ca raționamenul meu să fie greșit, voi reveni într-un articol pe temă.

Apoi, am realizat că da, e frumos să cânți în săli, vin doar oameni cu chef de cultură, fanii genului. Doar că în acest fel nu atingem obiectivul de a duce folkul spre oameni care nu ascultă în mod normal așa ceva. Ori folkul are nevoie de public nou sau cel puțin să revitalizeze din cel latent, care în mod normal nu mai vine la concerte. De aceea cred că seria Folk in the Park este complementară activităților din școli și licee din sectorul 3 în efortul nostru de a populariza muzica folk. Apropo de școli și licee (și pe această temă voi reveni), după primele trei școli vizitate, pot spune că da, de acolo trebuie pornit cu “educația muzicală”.

De aceea, trebuie să le mulțumesc atât Primăriei Sectorului 3, cât și celor de la ParkLake că au acceptat să mergem noi către oameni cu cele trei concerte programate în cadrul proiectului. Iată programul celor trei concerte, la care vă așteptăm cu mare drag.

Folk in the park – programul concertelor

Duminică, 21 octombrie, ora 19.00: Sorin Poclitaru și Ștefania Iacob ; Duminică, 4 noiembrie, ora 19.00: Teddy Tudoroiu și Puiu Crețu ; Joi, 8 noiembrie, ora 19.30: Marius Matache&Folk Band Imperfect .



Intrarea este liberă la toate cele trei concerte, ce vor avea loc în aula principală a ParkLake Shopping Center.