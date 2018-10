Recomandările săptămânii

O nouă săptămână înseamnă noi recomandări de spectacole și concerte de muzică folk de anunțat către voi, cei ce ne citiți de mai bine de 10 ani. Nu, nu sunt toate concertele de folk din țară, doar cele care ne fac nouă cu ochiul (sau ne fac ochi dulci!). Până la urmă, fiecare din noi are propriile preferințe în materie de muzică și asta nu e un motiv de segregare.

Marți, 16 octombrie, are loc la Circul Metropolitan București ultimul concert din seria de spectacole ale celor 4 corifei – Alifantis, Andrieș, Baniciu, Vintilă – și credeți-mă că e un spectacol ce merită văzut. Dacă însă nu ați mai prins bilete (chiar în dimineața concertului mă întreba un confrate dacă nu am 3 de vânzare), Teddy Tudoroiu și Puiu Crețu vă așteaptă în True Club.

Miercuri, 17 octombrie, Cătălin Stepa vine la Paque Bistro din București cu noul său album, Ea vine joi, deci aveți ocazia să intrați în posesia materialului discografic cu autograf.

După lupte seculare și eforturi susținute de a găsi un loc de cântat în mirificul Iași, joi, 18 octombrie, subsemnatul, Marius Matache, vă așteaptă în Legend Pub din urbea moldavă. Dacă n-a fost o lansare propriu-zisă a Alchimiei, măcar un strop de povești pe această temă. Biletele sunt mai ieftine luate în avans decât dacă le luați la intrare, zic să faceți economie și să dați banii pe bere.

Și dacă tot suntem la ora concertelor în Moldova, vineri, 19 octombrie, vă dau întâlnire la Târgu Neamț, la Pensiunea Belvedere. Tot pe 19 octombrie, dar la Craiova, Florin Chilian vă așteaptă la Irish Way Pub (urmăriți acest club, pentru că vor mai urma concerte folk acolo), iar Ovidiu Scridon la Casa de Cultură din Panciu (nu auzi frecvent de concerte folk la Panciu, așa că salut inițiativa).

Sâmbătă, 20 octombrie, recomandarea vine din zona folkului scandinav și anume concertul Eivor din Club Control din București, mai multe detalii găsiți aici.

Săptămâna se încheie cu concertul Ștefania Iacob – Sorin Poclitaru din ParkLake Shopping Center din București (detalii în articolul dedicat seriei de concerte Folk in the Park). Cum oamenii nu vin așa des în București, zic să îi primim cum se cuvine (știți voi, cu trafic infernal, cu zgomot, că la ei în Bucovina nu prea au). Concertul începe la ora 19.00 și are loc în cadrul proiectului InformART – educație culturală informală pentru publicul de mâine, implementat de Asociația FAIR și finanțat de Primăria Sectorului 3.