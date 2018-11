Recomandările săptămânii

Nu putea să treacă săptămâna fără recomandările de concerte din partea Foreverfolk. E drept, abia de mâine încep ele, că nici concertele și spectacolele nu se înghesuie de luni. Astfel, miercuri, 31 octombrie, Dana Florian și Kethy Hardton vor susține micro-recitaluri în cadrul cenaclulu literar “Marin Preda”, ce are loc la Casa de Cultură a Studenților din București.

Joi, 1 noiembrie, subsemnatul se întoarce la Craiova după o pauză de 4 ani. Concertul are loc în cadrul seriei de evenimente pe care Irish Way Pub o organizează cu ocazia celor 21 de ani de existență. Tot pe 1 noiembrie, Mircea Baniciu cântă la Constanța, prietenii de la Club Doors vă așteaptă la concert, iar trupa SPAM lansează o piesă nouă printr-un concert în Club Quantic.

Recomandările zilei de vineri 2 noiembrie, includ concerte la Mediaș – Tibi Suciu, grupul Motto, Krista Lurtz, Feri Teglaș și Andrei Bucur la Hotel Traube, Timișoara – Fără Zahăr la Capcana, Brașov – SPAM în British Pub și Giurgiu – Cristi Buică la Bistro Park.

Sâmbătă, 3 noiembrie, Cristi Corcioveanu, Cezar Popescu și Liviu Ciulei vă așteaptă la Casa de Cultură “Mihai Ursachi” din Iași. La Dorohoi, Nicu Zotta lansează albumul Ne mai vedem, cu Paul Tihan invitat în concertul din Sala Teatrului.

Duminică, 4 noiembrie, Teddy Tudoroiu și Puiu Crețu vă așteaptă în ParkLake Shopping Center din București, pentru cel de-al doilea concert din seria Folk in the Park. Concertul are loc în cadrul proiectului InformART – educație culturală informală pentru publicul de mâine, implementat de Asociația Folkul Acasă În Realitate și finanțat de Primăria Sectorului 3.

Vă dorim o săptămână plină de muzici de suflet.