Dacă tot am terminat cu activitățile din proiectul InformART, ne întoarcem la obiceiuri mai vechi și vă oferim recomandările săptămânii. Fiind decembrie, îl puteți prinde pe Ștefan Hrușcă pe ici, pe colo, dar e importantă sincronizarea cu turneul artistului.

Pentru astăzi, marți, 11 decembrie, ne-am gândit la spectacolul de la Ateneul Iași, ce îi are ca invitați pe Mircea Vintilă și Dinu Olărașu. A doua zi, miercuri, 12 decembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Suceava poposesc Ducu Bertzi și prietenii săi, ca parte din turneul tradițional pe care artistul îl susține în luna decembrie.

Zalăul e orașul în care se cântă folk probabil de maxim 2-3 ori pe an, dar Sorin Poclitaru a zis că la ce succes a avut cu oda prunei, musai să facă lansare de carte acolo. Astfel că joi, 13 decembrie, publicul din reședința județului despre care jumătate din populația României are dubii că există cu adevărat are ocazia să participe la spectacolul de lansare a volumului EMO(t)icoane. Recitalurile vor fi susținute de subsemnatul, Marius Matache, Ștefania Iacob, Cosmin Vaman și Adrian Bezna, iar poetul va citi/recita și va semna autografe până va osteni.

Pentru subsemnatul – Marius Matache – pare să fie săptămâna concertelor în orașe cu Z (știți pe cineva la Zimnicea sau Zărnești? Că aș merge și acolo, zău!). Am rămas din noiembrie cu concertul de la Zlatna, din cauza virozei rebele, dar am promis că remediem absența. Așa că vineri, 14 decembrie, vă aștept la Leu’ de Aur din Zlatna, alături de tânărul Vlad Truță.

Oamenii din Dorohoi s-au gândit la un cadou special pentru Adi Bezna cu ocazia semicentenarului și pe 15 decembrie îl vor sărbători în Sala Teatrului, alături de o serie de artiști invitați – Ovidiu Mihăilescu, Cătălin Stepa, Nicu Zotta și grupul OCRU.

Recomandarea zilei de duminică, 16 decembrie, ne aduce înapoi în București, la Green Hours Jazz Cafe, unde Ada Milea și Alex Neagu vor concerta pentru publicul din capitală. De asemenea, mă bucur să văd că se cântă folk la Sighet, unde Felicia Pop concertează la Sala Radio Sighet.

Să aveți o săptămână plină de muzici de suflet!