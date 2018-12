Ultima ediție din acest an a seriei pAși de folk, cea cu numărul 4, e împărțiță echitabil între bărbați și femei, ca să nu zică lumea că discriminăm. De asemenea, între artiști care cântă acasă, în România, și cei din diaspora, plus multiple sub-genuri ale muzicii folk. Și, în plus, am zis să vă facem un cadou de sărbători, cu ce piese mai scoate lumea. Că altfel rămâneți blocați în Hrușcă, Fuego și Bănică. Ah, da, și Cleopatra Stratan, care s-a făcut mare!

Alex Ștefănescu este tipul de artist care se ambiționează să spună tot ce are de spus într-o singură piesă, altfel nu îmi explic cele aproape 9 minute ale cântecului Vise. E drept, toți avem multe vise, dar le luăm pe rând. Dar dacă noi nu arătăm oamenilor piese cu mesaj, indiferent de durata lor, atunci cine?

Alina Manole a lansat în 2018 albumul Lucruri simple, iar din spectacolul de lansare de la Teatrul Nottara a postat chiar piesa ce dă titlul albumului, interpretată alături de Raul Kusak. Și dacă varianta de pe album e mai bogată instrumental, cea live e mai bogată sentimental, afectiv, interpretativ. E trăită.

Romell Alaman continuă să scrie folk de peste Atlantic. Cumva, firesc, că doar Leadbelly și Guthrie de acolo au plecat, el doar s-a dus acasă la folk. Nu știu dacă ei au haiduci, dar 7 plete din acel film este. Îmi place foarte mult sound-ul piesei, îmi aduce aminte de Wovenhand, producția e una de calitate. Sper ca până de sărbători să fac playlist-ul acela cu diaspora folkului românesc, idee pe care chiar el mi-a dat-o.

Cu toții știm colindul gutuii galbene de la Nica Zaharia, chiar dacă unii nu știu cui aparține piesa. Astăzi însă vă propun o piesă pe versuri de Lucian Blaga (un serviciu uriaș a făcut muzica folk poeziei românești, uriaș!), Toate drumurile duc. Dintr-o mie de motive – vine din partea unui artist care combate în Diaspora, vine din partea unui om care s-a apucat de studiat muzica la maturitate (și am tot respectul pentru cei care învață în permanență). OK, și un pic pentru a le arăta unora că nu am nici o problemă cu folkul clasic, dacă e bine făcut.

Nu uitați recomandarea noastră: abonați-vă la conturile de YouTube ale artiștilor, nu blocați reclamele și tot așa.