Propunerile mele în acest moment ar fi Cosmin Mariciuc și Paul Tihan, aș mai avea nevoie de cel puțin o propunere. Pot să vă confirm că premiul poartă în continuare numele lui Liviu Nechita și, cu sprijinul Cristinei Giosu, nu este doar simbolic (Radu Comănescu poate confirma pentru anul trecut).

Pentru Evenimentul anului, puteți propune orice are legătură cu folkul – festival, târg, lansare, proiect etc. Ca de obicei, nu pot propune proiecte pe care le-am implementat (că ar fi câștigat InformART detașat – mi se pare cel ma important proiect din muzica folk din 2018). Dar pe listă am două festivaluri – Călărași, Brăila – și Târgul de folk. Încă două propuneri încap lejer.

Termenul – limită până la care puteți face propuneri este 25 ianuarie. În încheiere, o piesă care se califică pentru nominalizare – Alex Ștefănescu și Dacă n-o freci.