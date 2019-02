Festivaluri folk 2019

Un calendar de festivaluri folk din 2019 a devenit obligatoriu după ce fratele său din 2018 a fost cel mai citit articol de pe site. Doar că în acest an schimbăm puțin foaia – așa cum am făcut și cu agenda săptămânii la un moment dat și cu festivalurile. Vor fi detalii doar despre evenimentele în care noi ca site suntem implicați sau în care am fost implicați în 2018 (pentru că eu cred în colaborări pe termen lung și astfel vreau să le mulțumesc oamenilor cu care am colaborat foarte bine anul trecut). Colaborări la care ne-am dovedit foarte pricepuți (hai că sunt modest!), dovadă că suntem în primele locuri în căutare în Google legat de VAMAdus Folk 2018, Printre Măguri 2018, Chira Chiralina 2018 sau Chitara Dunării 2018.

Și întrebarea: merită? Nu știu, credeți că cele 15.000 de vizite (din care 12.500 vizitatori unici) care au accesat calendarul anului trecut sunt un argument, pe lângă locul I în căutări?

Flori pentru Suflet – Remember Florian Pittiș, Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), București, 20-21 aprilie Folk Minor Fest, Tecuci, 17 mai Printre Măguri, Măgureni (Prahova), 21-23 iunie Folk Fest Remember Costinești, august VAMAdus Folk, Vama Veche, 23-24 august Târgul Național de Muzică Folk “Vasile Mardare”, Gura Humorului, septembrie Festivalul FolkEver, Siret – Rădăuți, 26-28 septembrie Salonul de Folk și Blues, Bacău, 31 august – 1 septembrie Festivalul Național de Folk Chira Chiralina, Brăila, noiembrie Festivalul Chitara Dunării, Călărași, noiembrie

Alte festivaluri folk în 2019

FOLK’N’IAȘI, Iași Nord Est Folk, Dorohoi Folk la Dunăre, Oradea Folk, Întregalde Folk, Ivăniș Seri Melancolice Eminesciene, Botoșani Ilva Fest, Lunca Bradului, Folk You 2019, Vama Veche Tabăra Folk, Calafat, Colibița Folk Fest, Gărâna Folk, Gărâna Festivalul Poarta Sărutului, Târgu Jiu Gala Folk Floare de Colț, Sighetu Marmației Folk pe pâine, Pecica Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre, Ploiești, Festivalul Național Toamna Baladelor, București, Festivalul Național Dor de Folk, Codlea, Acustic Live Festival, Reghin, Festivalul Național Ziua de Mâine, Alba Iulia, Festivalul/Galele Bistrița Folk, Festivalul Mediaș – Cetate Seculară, Mediaș,