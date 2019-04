Concerte-maraton și fanfare de chitare

Două chestii pe care le văd foarte des în ultima vreme și care cred că nu sunt ok în muzică, fie ea folk sau orice alt gen: concertele-maraton și fanfarele de chitare. O să deschid subiectele, chiar cu riscul de a fi blamat, nu că n-aș fi obișnuit. Dar poate învățăm câte ceva, fiecare dintre noi și toți ca breaslă.

În primul rând, concertele – maraton (atenție, nu mă refer la festivaluri aici). Am primit și eu astfel de reclamații și mi-au spus și câțiva colegi că au primit “reproșuri” când au încheiat recitalul după 90 min – 2 ore. Păi cum, doar atât, că X a cântat până la 2, până dimineață, 3 zile în șir! Respect pasiunea publicului pentru folk, respect bucuria lui când cineva cântă, dar, cu toată dragostea, un recital coerent al unui singur artist mai lung de 2 ore este fie o excepție (e un moment special, ai chef de cântat, ai de vrăjit o fată care e în audiență), fie o exagerare. Când sunt 3-4 artiști, ok, mergem până la 3 ore. Dacă vreți să justificați că sunt artiști rock care merg până la 3-4 ore (Bruce Springsteen e unul din ei), gândiți-vă că ei au o trupă de 10-15 muzicieni alături (cam așa are E-Street Band), efortul este cu totul altul, calitatea show-ului nu se diminuează.

Apoi, văd acele ansambluri de mici folkiști, formate din 20-30-40 de copii cântând în același timp la chitară. Din punct de vedere muzical, un astfel de grup este o aberație. Uitați-vă la chitara clasică, oameni mult mai exacți în interpretare muzicală decât orice folkist, nu cred că există grup mai mare de 4 chitare. Și, cu siguranță nu cântă aceeași parte instrumentală. Vreți să organizați grupuri, domnilor profesori? Atunci asigurați-vă că măcar tinerii muzicieni pe care îi păstoriți sunt toți acordați la fel și că nu cântă toți Do major în poziția 1. Explicați-le măcar rolul unui capodastru, ce înseamnă o terță și tot așa. Explicați-le că, cu cât mai multe instrumente, cu atât mai multe erori și efectul sinergic al acestor erori însumate. Deși e de preferat ca interpretarea să sune ca mai jos, dacă îmi permiteți exagerarea.

P.S. Am pus o poză cu mine ca să nu existe vreun dubiu că nu fac aluzie la cineva anume, ci doar încerc să deschid o discuție constructivă.