Profităm de faptul că au fost anunțate recitalurile Folk Minor Fest 2019 ca să vi le prezentăm și dvs., poate sunteți prin zonă sau poate vă faceți drum să veniți să le vedeți.



Astfel, balul va fi deschis de tânăra artistă Delia Porumb, câștigătoarea ediției 2018.

Recitalurile vor continua cu:

Trupa Școala Veche – Cristi Corcioveanu, Cezar Popescu, Liviu Ciulei, Dionisie Ionescu

– Ștefania Iacob și Sorin Poclitaru;

și Adrian Bezna.



Concursul începe la ora 17.00 și are loc în Parcul Regina Elisabeta din Tecuci. Între concurs și recitaluri are loc o sesiune de open stage, pentru cei care nu au avut curajul să se înscrie în concurs. Pe surse am aflat că ei vor fi susținuți de o parte din artiștii din recital.

Nu uitați că joi, 16 mai, începând cu ora 17.30, Sala Studio a Casei de Cultură va găzdui un spectacol cu Marius Matache, ce face parte din turneul aniversar Marius Matache – 15 ani. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Este spectacolul cu numărul 12 din turneul pentru cei 15 ani de carieră, realizat cu ajutorul Jameson.