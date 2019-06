Momentul zero al folkului se apropie, fără doar și poate, pentru că e clar că mișcarea folk, în ansamblul ei, funcționează din inerție și din eforturile individuale ale unora din cei care o alcătuiesc. Problema este că suntem într-un punct de minim, iar dacă nu reușim o inversiune, ieșim din grafic.

Știu, iar o să spună unii că fac pe deșteptul, dar realitatea e simplă: urmează vremuri grele. Publicul de folk este tot mai îmbătrânit, nu există branduri artistice apărute recent suficient de puternice care să tracteze genul, impactul media este aproape nul (nu există nici o emisiune TV de gen, emisiunile radio sunt puține și cu impact redus, 3/4 din artiștii genului nu au site-uri de prezentare, site-urile de profil sunt, cu indulgență, 3 toate). Coroborați această situație cu lipsa unor structuri manageriale corespunzătoare, cu un recul al fondurilor publice pentru cultură (inevitabil în perioada următoare) și al unui număr mic de bilete vândute per ansamblu, situația este foarte dificilă. Reforma festivalurilor nu s-a petrecut, drept dovadă folkul nu are nici un festival cu impact național în acest moment (de talia EC, Untold, Neversea, Afterhills), cele rămase sunt la scară locală, chiar dacă se vor naționale. Despre prezența unui artist folk la unul din festivalurile menționate nici nu se poate vorbi deocamdată.

Tinerii atrași spre folk sunt tot mai puțini (chiar dacă sunt pasionați de chitară, merg spre Ed Sheeran și Passenger mai curând decât spre Baniciu și Vintilă). Tot mai puține cluburi care să găzduiască folk, ceea ce le permite celor rămase să se comporte dictatorial – îți convine, bine, nu, asta e. Disensiunile intre artiști și lipsa de profesionalism a celor implicați în fenomen sunt tot mai mari, inclusiv fani/grupuri de fani încercând să “manipuleze” piața prin “impunerea” unor artiști. Pe scurt, e greu să indici latura din folk care nu are probleme.

Momentul zero e necesar, asta înseamnă reguli pentru toată lumea: pentru festivaluri (eu aș introduce, de ex.: obligatoriu bilet minim, promovare coerentă, branding, max. 50% din artiștii invitați să fie prezenți pe afiș doi ani la rând), pentru artiști (sumă minimă cerută cluburilor atunci când mergi pe bilete, de ex., un număr maxim de evenimente în același oraș pe an), sprijin pentru cei care promovează muzica folk (întrebați-l pe Robert Tache de la Radio Seven de ce a renunțat să mai facă emisiunea Seven Folk). Înseamnă minimizarea suprapunerilor de evenimente, evitarea canibalizării serilor de folk din același oraș (mai ales pentru București), programarea atentă a concertelor, stabilirea calendarului festivalurilor la început de an, boicotarea celor care nu respectă regulile.

Cu această ocazie, reiterez disponibilitatea noastră de a colabora cu oricine, indiferent de divergențele avute în trecut, atât timp cât colaborarea este mutual avantajoasă și este pentru binele comun. Începând de la strategii de comunicare și până la atragere de fonduri (știm să scriem proiecte), trecând prin design, jurizarea concurenților, alegerea recitalurilor și orice mai credeți necesar într-un festival.

Momentul zero trebuie să se întâmple cât mai curând, altfel despre muzica folk vom vorbi la trecut.