Recomandările săptămânii încep cu cel de-al doilea concert din seria Matchacoustic are loc miercuri, 31 iulie și îl are ca invitat pe Teddy Tudoroiu. El vă așteaptă de la ora 20.00 în grădina fermecată a Matcha Bar din București. Vă reamintesc că următorul concert are loc pe 7 august și îl are ca invitat pe Marius Dașcău (detalii aici), care azi a lansat o piesă nouă, pe care vă propun să o ascultați.

Joi, 1 august, începe la Calafat o nouă ediție, a XXII-a, a Taberei Folk de la Dunăre. La chemarea lui Dan Vană, foarte mulți artiști, mai experimentați sau mai tineri, vă așteaptă pentru 8 zile de muzică. Tabăra durează până pe 8 august.

Trei recomandări și pentru ziua de vineri, 2 august. Dacă sunteți în București, îi puteți vedea pe băieții din trupa SPAM pe scena în aer liber de la Club Quantic. Fanii muzicii folk și nu numai din Arad au ocazia, rară ce-i drept, să îl vadă pe Marius Matache. Acesta va concerta pe terasa de la Hotel Ibis Style. Iar la Tecuci, în cadrul seriei de spectacole Seratele veriii, trupa Școala Veche (Cristi Corcioveanu, Cezar Popescu, Liviu Ciulei și Dionisie Ionescu) vor concerta în Parcul Pazvante din Tecuci.

Tot pe Marius Matache îl puteți vedea sâmbătă, 3 august, la Centrul de Echitație Casa Pașcu din Budești (Maramureș), în concertul sugestiv intitulat Poem cu cai.

Acestea sunt recomandările săptămânii de la ForeverFolk, să aveți parte de o săptămână cu muzici faine!