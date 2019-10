Azi m-am trezit cu chef de “folk internațional”, dacă îmi este permis termenul și am ajuns, din aproape în aproape, la fado-ul portughez, mai precis la Ana Moura. Și pentru că nu am mai scris demult aici, am considerat că o mică recomandare nu poate să strice.

Piesa pe care v-o propun spre ascultare se numește Mapa do Coracao, altfel spus artista face o hartă a inimii, pentru că fado-ul este un gen pasional, dominat de sentimente, în care dragostea e o temă principală.

Înainte să vă urez audiție plăcută, vă anunț că Ana Moura va concerta pe 17 noiembrie la Sala Palatului din București. Biletele sunt disponibile în Rețeaua IaBilet și pe iabilet.ro.