Școli cu folk

Vizitele în școli și licee din sectorul 3 din cadrul proiectului FolkN3T au dat naștere multor povești dincolo de litera proiectului (prima parte le găsiți aici). În liceul Alexandru Ioan Cuza îl aveam ca bastion pe Matei Vasilescu, descoperit anul trecut și care între timp migrase de la școala gimnazială nr. 92 aici. Iar Matei mă uimește cu maturitatea sa (deși e doar clasa a IX-a) și cu plăcerea de a cânta (cântă la cobză, țambal, chitară, voce, chitară bas).

În plus, a venit și colegul și prietenul lui, Ștefan Milutinovici, să îi dea o mână de ajutor, nu că ar avea nevoie, dar mereu două voci sună mai bine ca una, ca să nu mai zic de două instrumente.

Matei Vasilescu (dreapta) și Ștefan Milutinovici

Apoi, dacă tot vorbim de elevi care cresc odată cu proiectul nostru, trei dintre elevii din sală ne cunoșteau deja de anul trecut, de la vizita din școala gimnazială nr. 195. Nu în ultimul rând, aș vrea să îi mulțumesc domnului profesorul de religie care nu a fost un simplu “livrator de audiență” din partea liceului, ci s-a dovedit un interlocutor extrem de agreabil.

La Benjamin Franklin am găsit un grup de mici artiști foarte simpatici, care poate nu sunt fani de folk, dar sigur iubesc muzica, iar chitara are un loc special în viața lor. Well, e mai mult decât suficient pentru mine, că dintr-o chitară se pot naște multe povești, zău așa. Aici am promis că ne întoarcem pentru o ședință de mentorat, având un grup de șase tineri artiști.

Mutându-ne la școli, la prima clasă de la Școala gimnazială nr. 81 m-am întâlnit cu puștiul unuia din componenții echipajului Atlantic 4, participant la Atlantic Challenge 2017. Apoi, la clasa a VII-a, puștiul ironic la început – da, doamnă! sigur, domnule! – s-a transformat într-un partener de dialog extrem de combativ, care nu ezită să își manifeste propria personalitate, fără rețineri din cauza diferențelor de preferințe muzicale.

La 84 am avut și doi mici artiști alături de noi: Tudor și Timotei, care au cântat Andrii Popa și Emoție de toamnă. Semn bun, Baniciu și Alifantis peste Carla’s Dreams.

Următoarele vizite cu folk în școli

Marți, 5 noiembrie, spectacol #Comunități – Antistres cu Sorin Poclitaru și Marius Matache;

Miercuri, 6 noiembrie, Dirigenție pe note la Școala Gimnazială Nicolae Labiș;

Workshop în cadrul festivalului Mere și Folk, Școala Gimnazială nr. 149.

Gala Folkului Tânăr (început de decembrie).

Proiectul FolkN3T – educație informală și mentorat cultural pentru tinerii sectorului 3 este finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, Contract de finantare nr. 614715 din 03 septembrie 2019.

Parteneri proiectului FolkN3T sunt Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Radio Seven și ForeverFolk