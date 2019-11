Uite că am ajuns și episodul cu nr. 10 al seriei pAși de folk, serie inventată pentru a vă propune vouă piese ale colegilor mei și pentru a avea o scuză bună să le fac reclamă celor care continuă să compună. Ordinea este cea în care descopăr piesele, iar azi începe cu o piesă de la Nica Zaharia, folkista ce trăiește de ani buni departe de România, la Hobart, în Australia.

Pentru cei care nu știu, Nica Zaharia, autoarea faimosului colind al gutuii, s-a apucat de ceva vreme de studii muzicale la University of New England, ceea ce profesorul din mine trebuia să aprecieze cumva. Piesa ei se intitulează Visul e-aproape, pe versuri de Magda Isanos (o poetă de care nu am mai auzit de multă vreme).

Sebastian Ionel e unul din cei mai talentați tineri ai noului val și zău că nu știu ce așteaptă pentru a scoate un album. Are multe piese foarte bune, interpretativ s-a maturizat foarte frumos, cred că e momentul perfect. Trebuie doar inițiativă și muncă. Pe el vă propun să îl ascultați cu Bucăți de ceas, pe versuri de Mihaela Hură.

O piesă nouă și de la Trupa SPAM, trasă în studioul celor de la Vița de Vie, alături de Adrian Despot și Sorin “Pupe” Tănase. Amprena lui Cosmin Vaman (muzică și versuri) nu poate fi confundată, undeseduce fiind o piesă de dragoste, semn că autorul nu și-a epuizat emoțiile pe care le transferă în compozițiile sale.

Dacă tot am vorbit de artiști tineri care lucrează cu Adrian Despot, să nu uităm nici de noua piesă “corporatistă” a lui Marius Dașcău, intitulată Unde te vezi peste 5 ani? Sper că s-au remarcat ghilimelele, că tot de o piesă de dragoste vorbim. Marius însă își menține energia, clipul e foarte simpatic, treaba în ansamblu mi se pare foarte bună. Prezența în pAși de folk mi se pare astfel absolut firească.