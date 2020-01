Premiile ForeverFolk 2019 răsplătesc cele mai bune lucruri petrecute în 2019 în folkul românesc cel de toate zilele, mai clasic, sau mai cu influențe, artiști mai mari sau mai tineri. Cu excepția categoriei Artistul anului, unde decizia îmi aparține în exclusivitate, puteți vota cele patru categorii rămase.

Nominalizările îmi aparțin, aș putea să vă dau explicații fantasmagorice, realitatea că am ales ce m-a coafat pe mine. Am încercat să ascult tot ce a apărut în 2019, acolo unde am reușit să ajung la piese. Trebuie să recunosc că nu am nici un album favorit pe 2019 sau vreo piesă (altfel, nu mai supuneam la vot, decideam tot eu). Sunt artiști la care mi-au plăcut piese, dar producția muzicală mi s-a părut o glumă proastă (de la chitare dezacordate la voci false). La piese, regulile au fost ca și în anii trecuți: pe album apărut în 2019 sau pe canalul oficial de YouTube al artistului.

La tineri artiști n-am primit nici măcar o propunere, așa că decizia e după ce mai știu eu prin festivaluri. I-aș fi dat Luminiței Donisă pentru albumul scos, dar a câștigat deja anul trecut. Pe restul tinerilor aș vrea să îi văd că își dau silința să aflu de ei, să mă impresioneze. Daria mi se pare foarte ambițioasă, Sergiu are un tonus foarte fain, e megasimpatic, OMNIS încearcă să lucreze piese complicate, sunt muzicieni foarte buni. Cosmin Mariciuc e unul din cei mai buni tineri muzicieni din România, dar este complet necunoscut. Am realizat deunăzi că, ascultându-l, îl revăd pe Laurențiu Cazan – voce remarcabilă, excelent instrumentist, compoziții complicate, frumușel e, ce mai, muzicianul perfect. Rămâne să vrea să facă ceva în muzică – folk sau alt gen.

La evenimente, am ales ce am simțit eu cu impact emoțional. Festivalul Pittiș mi se pare foarte bine organizat din toate punctele de vedere, Chira Chiralina are premii importante și poate fi o rampă importantă pentru tineri, târgul de folk pentru inovația în selectarea recitalurilor (cu toate sincopele aferente). La cele două discuri – Amurg și Decembre – e vorba de emoția aferentă momentelor.

Votul se încheie vineri, 24 ianuarie, ora 12.00. Să înceapă votul!