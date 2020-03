Folk In Festival 2020 și-a anunțat lista completă a artiștilor ce vor urca pe scena situată pe malul lacului Budeasa și ne-am gândit să vă dăm de veste, poate vă gândiți să mergeți.

Vineri, 26 iunie, este seara “veteranilor”, astfel că iubitorii muzicii folk și rock îi vor putea asculta pe Pasărea Rock, Ducu Bertzi (Band), Daniel Iancu și Florin Thomits.

Sâmbătă, 27 iunie, lista de artiști include trupa Vama, Fără Zahăr, Țapinarii și, cu voia dvs., Marius Matache.

Prezentatorul festivalului este Cristi Dumitrașcu. De asemenea, festivalul beneficiază de prezența Laviniei Chițu, interpretă de muzică în limbajul semnelor. Abonamentele sunt disponibile în rețeaua AmBilet și până pe 8 martie costă 59 de lei, apoi prețul acestora crește progresiv, la intrare urmând să coste 99 de lei. Copiii cu vârsta până în 12 ani, inclusiv, au acces gratuit – cu însoțitor posesor de abonament valabil.

Fiecare seară de festival se încheie cu after-party și cântări la folk de tabără și bunătăți la grătar și ceaun. Cazarea la cort este posibilă gratuit în arealul festivalului, iar cei mai pretențioși pot opta pentru pensiunile din apropiere. Parcarea este, de asemenea, gratuită.

Așadar, nu aveți nici o scuză să lipsiți de la întâlnirea în aer liber cu muzica de calitate, într-un decor simpatic și cu promisiunea unei atmosfere de zile mari. Vă așteaptăm pe malul lacului Budeasa!

Folk In Festival 2020 este organizat de StoneBird – events and more, cu sprijinul Primăriei Comunei Budeasa și al RockFM.