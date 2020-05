Există un circuit de festivaluri de folk ce include undeva 30-50 de evenimente astfel intitulate de organizatori. E greu de precizat ce consideră fiecare din noi ce este un festival pe bune și ce e doar un chef între prieteni care vor să se laude ca fiind importanți.

Iată că recent, în Monitorul Oficial din 9 aprilie 2020, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) a publicat o nouă metodologie privind comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri. Ea include și o definiție a termenului festival

festival – evenimentul care se desfășoară pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutive, cu un interval de minimum 36 de ore între momentul începerii și cel al terminării festivalului și în cadrul căruia sunt prezentate public o serie de mai multe concerte și/sau spectacole muzicale, în fiecare zi, pe două sau mai multe scene ori în două sau mai multe locații, având fiecare program muzical diferit, împreună cu alte tipuri de activități de divertisment, care pot include filme, dans, teatru, opere literare, expoziții de artă, activități de sport, știință, religie sau alte tipuri, anunțat în prealabil ca festival de către utilizator și organizat periodic sub aceeași denumire; Sursa: Monitorul Oficial

Ceea ce pune în pericol majoritatea (ca să nu spun toate) evenimentelor numite festivaluri de folk. Pentru că doar câteva dintre ele au încercat să multiplice numărul de scene al evenimentelor pe care le găzduiau – festivalul de la Alba Iulia a încercat să separe concursul de recitaluri, dar și o scenă de after-party, cel de la Suceava (care între timp nu mai are loc) a încercat să includă mai multe locații; tabăra folk de la Calafat avea mai multe locuri de evenimente (scena principală, terasa OK, centrul orașului). O parte din ele, cele serioase aș zice eu, au evenimentele adicente recitalurilor și concursului – lansări de albume sau de carte, workshopuri etc.

Nu cred însă că vor putea interzice utilizarea termenului de festival, cu atât mai puțin organizarea evenimentelor de tradiție ce au în titulatură festival. Ce se va întâmpla, cel mai probabil, este că evenimentele de folk vor fi taxate ca și când ar fi spectacole, nu ca festivaluri.

Problema scenei se poate rezolva fără costuri suplimentare uriașe, zic eu. Pentru că taxa către UCMR-ADA este 7% pentru spectacole și doar 4% pentru festivaluri. La un buget de 50.000 de lei, înseamnă 1500 lei, bani cu care, la un festival de folk, plătiți un artist din linia a 2-a să susțină un recital de 45 de minute pe o a doua scenă, la care mai adăugați și concurenții, că și-așa au chef de cântat când vin la festivaluri și foarte puțini le oferă cadrul de manifestare. Iar recitalul concurenților să conteze la media premiilor, așa vedeți dacă sunt capabili să cânte mai mult de două piese.

Problema evenimentelor adiacente se rezolvă invitând în recitaluri oameni care au scos albume sau cărți în anul respectiv și pentru care puteți găzdui, ziua, în bibliotecile din orașe, evenimente de lansare și întâlniri cu presa și publicul pentru sesiuni de întrebări și autografe.

Soluții se găsesc – noi v-am dat deja câteva gratuit, aveți de dat o bere! – doar să vrei să le găsești. Noi vă stăm la dispoziție pentru mai multe sugestii și mâini de ajutor.