I-am spus muzică de carantină, deși e tot un episod de pAși de folk. Am vrut să vă arăt câteva piese rezultate din această perioadă dificilă pentru artiști. ROA, pe numele lui din buletin Mircea Romel Alaman, este unul din artiștii pe care îi admir pentru stilul propriu și permanenta dorință de inovare, bazată și pe utilizarea tehnologiei. În plus, combate de atâția ani în SUA, așa că e cu atât mai mult de apreciată constanța. În această perioadă a lansat piesa Teama și vă invit să o ascultați.

Clara Mărgineanu a fost un om implicat în comunitatea folk românească, atât prin creația sa literară, dar și prin activitatea sa jurnalistică. Pentru că versurile sale se citesc, de acum, în lipsa autorului, dați-mi voie să propun o piesă a lui Ovidiu Mihăilescu pe versurile poetei plecate. Drum bun în lumină, Clara Mărgineanu!

Andra Andriucă nu scrie piese (cel puțin nu încă), ea desenează sentimente pe note. Piesa ei este, pe cât de lipsită de șabloanele unui cântec, pe atât de sinceră, e o poezie cântată. E o puștoaică la început de drum și vreau să o încurajăm cu toții, poate facem pentru generația ei ce nu am făcut pentru cele dinainte.

Perioada prin care am trecut și din care ne refacem cu pași mărunți, m-a învățat multe, dar cred că cel mai greu mi-a fost să am răbdare și să mă împac cu așteptarea. Dar a fost bine, am început să mă înțeleg și cu timpul ăsta care îmi dă uneori mari bătăi de cap.

Andra Andriucă