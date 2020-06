Paiul și bârna sunt cele din ochiul fiecăruia ce știe deja proverbul respectiv. Aplicate la folk, ele determină o gâlceavă de te bufnește râsul. Și pentru că am văzut că au început să apară articole prin gazete, care scriu de folk o dată pe an, ce înfierează cu mânie proletară tiranul ce a îndrăznit să critice un mai tânăr confrate, am zis să scriu și eu, ca de la tribuna oficială a folkului. Mi-am câștigat locul, am 3 albume scoase :-))))

Paiul. Walter Ghicolescu se apucă să îi certe pe organizatorii festivalului de folk de la Gărâna că au aceleași nume pe afiș în fiecare an și că nu au auzit de domnia sa. Pentru cei care nu știu, festivalul de folk de la Gărâna este un festival privat (unul din puținele, îmi permit să spun), așa cum ForeverFolk e un site privat. Așadar, e dreptul organizatorilor să cheme pe cine doresc domniile lor și pe cine consideră că vinde biletele festivalului. Dacă încalcă vreo lege, ei răspund, nu artiștii invitați, la fel dacă nu se vând bilete, ei dau bani din buzunar.

Apoi, Walter s-a apucat să certe organizatorii, deși încă nu a apărut line-up-ul ediției 2020 (care va avea loc în perioada 1-2 august, evident, la Gărâna). Dacă pe afiș sunt și artiști din alte generații, de exemplu eu, ce face, mai e valabilă afirmația? La Gărâna a cântat și Alina Manole, și Ada Milea, și Didina Curea, și Țapinarii, și PunctROM sau Călin Bârcean. Mai mult, mi se pare o desconsiderare față de colegii de breaslă care au cântat sau vor cânta la Gărâna. Dovadă reacția lui Nicu Alifantis, care putea fi mult mai acid de atât (vezi reacția față de Țapinarii).

Nu în ultimul rând, îi ceartă pe organizatori că nu au auzit de el, că doar a scos 7 albume. Oh, well, eu cânt și scriu de folk, dar de la Walter tot Vrăjitorul și Nu-mi spune îmi vin în minte. It’s just a number, cum ar spune poetul, asta nu asigură și notorietatea. Dacă nu ai luat vreun Grammy sau n-ai vândut 1 milion de discuri, nu e cazul să te plângi că nu te recunoaște lumea pe stradă. După această logică, eu, Marius Matache, cu 3 albume scoase, sunt peste Doru Stănculescu, care are doar 2.

Bârna. Dacă nu aș avea informații direct de la sursă (adică de la un organizator de concerte), poate aș fi înțeles nemulțumirea lui Walter. Dar mi se pare fariseism pur să te plângi de alții că au preferințe când tu certai organizatorii că au chemat și alt artist, nu doar pe tine.

Apropo de jurnalista din presa constănțeană care îl apără pe Walter, lăudându-l pentru cele 7 albume și al 8-lea în realizare: mă iertați, de ce pe site-ul pe care scrieți nu apare nici un articol despre albumele lui Walter Ghicolescu? Sau doar v-ați gândit că numele lui Alifantis face trafic, bașca în “ditai scandalul” (între noi fie vorba, nici la scandal nu sunt buni folkiștii… vă spun eu, după 12 ani de scris despre ei).

Paiul și bârna sperie și alungă organizatorii și sponsorii de lumea folkului. Sunt numeroase exemple de oameni care au băgat bani în folk și apoi s-au retras scârbiți sau măcar deranjați de bătăile cu bulgări absolut inutile. Sindromul sunt bun și nu mă vede nimeni nu folosește nimănui.

P.S. Poza nu are legătură cu vreun artist.