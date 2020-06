Are Matache ceva cu mine e un refren pe care îl aud de 12 ani de când am fondat ForeverFolk. Nu, n-am nimic cu nimeni, nu țin ranchiună pe termen lung, când e vorba de chestii coerente și care aduc plus valoare mă implic indiferent de ce a fost în urmă.

N-am nimic cu Walter Ghicolescu (vezi ultima dezbatere), dovadă că eu cu mâna mea l-am propus la Premiile ForeverFolk 2019 și la piesă, și la album. N-am nimic cu Ovidiu Mihăilescu, tocmai am pus o piesă a lui în Muzică de carantină și a fost și el nominalizat la piesă la premii (albumul nu l-am avut, îmi pare rău, nu e nici pe spotify). Cu Dorohiul m-am certat când a fost cazul (folosirea siglei fără acordul meu) și acum e unul din locurile unde mă simt artist ori de câte ori merg. N-am nimic cu Adi Bezna, n-am nimic cu vreun festival.

Dar vreau să încercăm să ne profesionalizăm, să ne vedem fiecare de bucățica lui înainte de a îi acuza pe alții. Vreau să nu mai gonim puținii oameni care dau bani folkului prin ieșire negândite și lipsă de profesionalism. Vreau să oferim ceva la schimb atunci când cerem (apropo, acesta e “secretul” meu în tot ce fac – relația cu publicul, relația cu sponsorii, cu partenerii media). Vreau să terminăm cu “mi se cuvine, eu fac cultură”, cu uitatul în grădina vecinului pentru mai mult de băi, ce album mișto a scos X! Vrei să îți mai spun un secret al meu? Jumătate din oamenii care mă ajută nu sunt musai fanii mei, unii clar nu au treabă cu folkul, dar îmi respectă munca și îmi recunosc perseverența cu care mă agit să fac lucruri.

Hai să învățăm ca atunci când cineva scrie despre noi sau ne invită la o emisiune, să dăm știrea mai departe, și publicația, blogul, radioul are nevoie de expunere. Vrei să lucrezi doar cu prietenii tăi? Perfect, dar asumă-ți și consecințele care derivă din acest fapt. Vrei să nu împarți bugetul cu alții? Muncește tu și pentru ei dar asigură-te că ai competențele necesare pentru acest lucru.

Ți se pare că artistul X sau festivalul Y au parte de expunere pe ForeverFolk sau la Radio Z? Înainte să te superi, întreabă-te dacă a făcut ceva mai bine ca tine. Dacă au făcut ceva bine, încearcă să iei exemplu și nu te jena să îi lauzi dacă ai învățat ceva de la ei.

Înainte de a exclama Are Matache ceva cu mine, asigură-te că tu faci totul ca la carte.