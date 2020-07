Pentru că a fost o discuție cum că festivalul de la Gărâna e unul închis, chemând aceleași nume în fiecare an, ne-am gândit să prezentăm un pic cele trei nume care vor cânta, în premieră, la poalele Munților Semenic.

Încă mai așteptăm un material discografic de autor de la Tatiana și Marius Ojog, dar poate merg pe ideea că albumele sunt desuete, nu se mai poartă. Doi muzicieni foarte buni, Tatiana, o voce excepțională, ce poate cântă foarte multe genuri, Marius, un chitarist versatil, unul din cei mai buni instrumentiști din zona muzicii folk. Pe versuri de Sorin Poclitaru, piesa Nu-i bine, într-o înregistrare la TVR, pe vremea când folkul încă avea o emisiune dedicată.

Poate numele de Elven Bird nu vă spune prea multe, dar sigur v-o amintiți pe Iulia Mitrea de când cu Se plâng de mine îngerii și Eyes closed.

M-am inspirat din mitologia lui Tolkien – The Lord of the Rings – iar Elven înseamnă o pasăre elfa, o pasăre care își cântă propria muzică pur și simplu, pentru bucuria de a dărui și pentru cântecul în sine. Iulia Mitrea pentru RFI360 sursa

Sub acest nume, ea pregătește cel de-al treilea album, intitulat The Japanese Tree. De pe acest viitor album vă invit să ascultați Three people.

Marius Matache putem spune că este cel mai titrat dintre cei trei artiști, el având deja publicat și cel de-al treilea album, Ninsorium, despre care am mai vorbit pe aici, ba chiar s-a apucat și de cel de-al 4-lea. La Gărâna vine însoțit de Berti Barbera, unul din cei mai buni percuționiști din muzica românească, cu care colaborează de mai bine de patru ani, încă de la lansarea albumului Alchimie și alături de care a colaborat și la albumul recent lansat.

Gărâna Folk 2020 are loc în perioada 1-2 august, abonamentele sunt disponbile pe Bilete.ro și costă 139 de lei pentru amândouă zilele de festival. Programul complet al celor două zile este disponibil aici.