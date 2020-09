Am zis să pregătim săptămâna viitoare cu câteva recomandări folk, poate vă dăm idei ce ați vrea să vedeți.

La Sibiu are loc un mare concert caritabil pentru Sebastian Băcilă, un puști care are nevoie urgent de un tratament pentru o boală cronică. Evenimentul are loc la Cabana Valea Aurie, începând cu ora 17.00, și îi reunește pe Emeric Imre, Dinu Olărașu, Magda Puskas și Rareș Suciu, Raluca Cismaru, Florin Thomits și mulți alții.

Și Baricada Folk se reunește la Quantic în scop caritabil miercuri, 30 septembrie 2020, tot pentru Sebastian. Dacă doriți să contribuiți prin participarea la concert, aveți ocazia să îi vedeți pe Mircea Baniciu, Adrian Bezna, Cătălin Stepa, OCRU (Adrian Mărgineanu și Dorin Pitariu), Nicu Zotta, Ovidiu Mihăilescu, Marius și Tatiana Ojog, Marius Bațu, Mircea Bodolan, Zoltan Butuc, Mircea Vintilă. Biletele sunt disponibile aici.

Și vă propun un Cântec basarabean, cu Zoltan Butuc, pe versuri de Grigore Vieru.

Dacă sunteți în Bacău pe 1 octombrie, Marius Matache va susține concertul Alchimistul de Folk la Restaurantul Savarin (Str. Gheorghe Donici nr. 2bis) din urbea lui Bacovia. Rezervări și informații la telefon 0737.282.746.

Duminică, 4 octombrie, comunitatea folk din Brașov se reunește la Râșnov pentru a veni în ajutorul unui coleg muzician – Dan Constantinescu – a cărui casă a ars. Astfel, scena situată pe platoul pensiunii Râșnov va găzdui un maraton de folk, împărțit în două serii de recitaluri.

Prima sesiune, ce începe la 12.30, îi include, printre alții, pe Grupul Folk Om Bun, Iulia Caraiman, Ionel Eremia, Piticu și Călin Todor.

Cea de a doua sesiune demarează la ora 17.00 și are printre numeroșii invitați pe Walter Ghicolescu, Nicu Zotta, Titus Constantin, Daniel Făt, Nicu Nicușor sau Grupul Vocelis. Biletele sunt disponibile aici.

Rămâneți alături de noi pentru mai multe recomandări folk.