Muzică de carantină a ajuns la episodul 9, probabil ultima din 2020, că nu mai e timp pentru mai mult. Și prin acest episod să vă urăm un 2021 cu mai multe concerte ca în anul pe care tocmai îl încheiem. Vă rugăm, ca de obicei, să îi sprijiniți pe artiști cumpărându-le muzica, tricourile și abonându-vă la conturile lor de Patreon sau de YouTube. Au mare nevoie de ajutor în perioada aceasta.

Fără Zahăr au venit cu colindul, da’ cine să îi primească, n-ați văzut semnul de carantină în ușă? Mă rog, clipul e definiția lui mai nu vrea, mai se lasă, dar Bobi și Bobo, de la stânga la dreapta, sunt amuzanți ca de obicei. Iar piesa prevăd că își ia vreo nominalizare la premiile ForeverFolk.

Marius Dașcău a scos și el un EP în perioada aceasta, integral în limba engleză. Iar noi am ales fix piesa care dă titlul acestui material – Love in the time of pandemic, că se potrivește cu tema seriei noastre de articole – Muzică de carantină. De v-o place sau de nu, piesa e la voi acu’, să o dați voi mai departe, surpriza să se arate. Albumul îl găsiți integral pe BandCamp.

Trupa SPAM au făcut un colind cu bere, ca să îi spun așa, pornind de la dorința noastră, a tuturor, de a ne revedea prietenii la o poveste. Daaaar, a început vaccinarea, așa că berea rece cu Cosmin Vaman e tot mai aproape, parol! Stai, oare era DAR sau DOR de Cosmin Vaman? Nu sunt sigur, dați click pe contul de mai jos. Berea are de unde să o dea, m-am uitat eu azi la reclame pe contul lor de YouTube, ia să faceți și voi la fel, că așa susțineți artiștii!

Cea de a 4-a propunere vine din echipă, dacă tot a scos colegul nostru Marius Matache un album de iarnă – Ninsorium pe numele din buletin, ne-am gândit să vă propunem spre ascultare piesa Fără cifra doi.