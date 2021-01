Dacă ultima ediție de Muzică de carantină din 2020 a fost exclusiv cu băieți, am zis să ne revanșăm față de doamne și domnișoare și începem anul 2021 cu una în care fetele au exclusivitate.

Mirela Potopea e unul din cei mai optimiști oameni pe care i-am cunoscut în lumea folkului. Când realizam emisiunea Seven Folk la Radio Seven, știam că nu există să nu fie pe recepție și am văzut că urmărește tot ce se întâmplă în comunitatea folk. Rar om mai implicat ca ea, deși locuiește în Anglia și nu îi e ușor să continue să cânte acolo. Și visează la un album al ei, și-l dorește mult de tot și știu că s-ar bucura tare să îi asculte piesa cât mai mulți oameni.

De-aș putea e realizată cu largul concurs al lui Dan Manciulea (care iată nu doar că orchestrează piese pentru din ce în ce mai mulți artiști, dar el a făcut și clipul piesei), pe versurile poetei Florentina Danu. Mirela, să ne vedem sănătoși lângă o chitară și o poveste pentru suflet. Credit foto: George Grădinaru.

Dana Florian s-a gândit să îi scrie o Scrisoare lui Moș Crăciun, iar pentru acest fapt i-a cooptat pe Victor Panfilov (chitară), Lyuben Gordievsky (baian), Vlady Săteanu (contrabas) și Matei Tibacu-Blendea (percuții). Asta e, unii încă mai cred, alții doar își doresc să mai poată crede. Acum mă întreb dacă Moș Crăciun vine și la folkiști, dar mi-e frică să aflu răspunsul, s-ar putea să nu îmi placă.

Ați citit ce scriam mai sus că îl lăudam pe Dan Manciulea că întinde mâini de ajutor colegilor de breaslă, da? Et voila, și piesa Un pic fericiți!, scrisă și interpretată de Ana-Maria Dumitru, este orchestrată tot de el. Cine știe, poate se reprofilează pe postul de producător muzical/orchestrator, nevoie de oameni care să facă piesele să sune decent este.

Ca și piesa de mai sus, și ultima propunere a episodului 10 de Muzică de carantină vine de la oameni ce ne urmăresc și pagina de facebook. De altfel, sper că ați remarcat că ținem cont de propunerile voastre, că doar pentru voi postăm pe tarlaua numită ForeverFolk. Ștefania Iacob, în colaborare cu Sorin Poclitaru (versuri) și Jimi El Laco (aranjament orchestral), o piesă patriotică, pe numele ei Pământul ăsta.

Apropo de propunerile voastre, am primit mai multe propuneri, că o să mai facem încă un episod de Muzică de carantină cât de curând. Și așa cum ne ajută propuneri, așa ne ajută (pe noi și pe artiști) și să distribuiți articolul. Sunt puține căi de popularizare a folkului (câțiva prieteni pe la radiouri care difuzează și câteva site-uri și bloggeri), astfel încăt haideți să punem umărul și în 2021.